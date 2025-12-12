La Casa de Papá Noel en Latacunga: fecha, historia y todo lo que ofrece en 2025

Una iniciativa que nació hace más de 10 años y que busca fortalecer la solidaridad y la unión familiar

Latacunga se prepara para recibir nuevamente uno de sus eventos más emblemáticos del mes de diciembre. Antonio Vaca, creador de la tradicional Casa de Papá Noel, confirmó que este sábado 13 a las 19:00 se realizará la reapertura oficial con el encendido de luces, marcando el inicio de una temporada llena de sorpresas, emociones y un fuerte mensaje de unión comunitaria.

Vaca explicó que este año la preparación ha tenido un valor especial. “Hemos pasado una serie de inconvenientes familiares, pero en memoria de mi madre vamos a ponerle más empeño que nunca”, comentó. La organización se ha realizado con dedicación durante todo el año, con la intención de mantener viva una tradición que nació en 2008, cuando colocaron el primer globo decorativo en su sala y, sin imaginarlo, atrajeron la atención de los vecinos.

La casa, ubicada en la calle Quito 57-26, barrio El Loreto, se ha convertido en un punto de encuentro para los latacungueños y visitantes que cada diciembre buscan vivir un momento distinto. Para Vaca, esta tradición ha trascendido su hogar: “La Navidad no es solo comercial; es compartir lo que no necesitamos, enseñar a las familias que todos podemos hacer felices a otros con pequeños gestos”.

Este año, la Casa de Papá Noel presentará una propuesta visual renovada. Vaca anticipó que tendrán alrededor de 30 globos decorativos entre grandes y pequeños, además de 20 juegos de luces nuevas. El proceso de selección no ha sido sencillo, pues buscan equilibrar la tecnología moderna que cada año avanza con nuevas propuestas de iluminación con la calidez de los elementos tradicionales. “No quiero que se pierda la esencia. Los globos son parte de nuestra historia”, señaló.

Entre 40 y 50 personas colaboran cada año en la elaboración de la casa

De acuerdo con Vaca, entre 40 y 50 personas colaboran cada año en la elaboración de la temática navideña. Aunque en ocasiones anteriores se abrió la casa por completo para que las familias recorrieron los espacios interiores, este 2025 solo se decorará la parte externa debido a razones personales. “Hace dos años la abrimos totalmente, parecía un museo. Pero este año preferimos hacerlo afuera, manteniendo el mismo cariño y detalle”, explicó.

La Casa de Papá Noel también es conocida por su enfoque solidario. En ediciones anteriores se llegaron a recaudar cinco mil libras de ropa, destinadas no solo a familias en situación vulnerable, sino también a quienes visitaron la casa buscando vivir una experiencia navideña distinta. “La sonrisa de la gente se queda en nuestros corazones”, expresó con emoción.

Para Vaca, la Navidad tiene un significado profundo que va más allá de los adornos. Recordó uno de los momentos más conmovedores de estos 17 años de tradición: el abrazo de una niña al recibir una muñeca durante un agasajo. “Era su primer acercamiento a un hombre, porque había sido víctima de abuso. Ese abrazo marcó mi vida”, relató con la voz entrecortada. Ese episodio, asegura, le recordó la importancia de acompañar, proteger y compartir con los niños y con toda la comunidad.

“Todos necesitamos un abrazo, todos necesitamos sentirnos bien. La Navidad es eso: compartir”, afirmó. Por ello, este año realizarán una novena y actividades especiales para las niñas, además de buscar apoyo de personas que deseen sumarse con donaciones. “Hay mucha gente de buen corazón; no es solo para quienes más necesitan, sino para todos los que vienen a llenarse de amor”.

Al finalizar, Vaca extendió una invitación a toda la ciudadanía. “Mi gente linda de Latacunga, de Ecuador y del mundo, vengan el sábado 13 de diciembre a las 19:00. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Las luces se encenderán para iluminar sus corazones”. Y concluyó con una frase que lo ha acompañado todo este tiempo: “No soy Papá Noel… yo soy el espíritu navideño”.

