La Asamblea Nacional sesionó en Ambato durante el aniversario de Diamante de la FFF

La Asamblea Nacional realizó en Ambato su sesión solemne por los 75 años de la Fiesta de la Fruta y de las Flores.

Durante la sesión solemne de la Asamblea, en Ambato, se presentó el Ballet Folclórico Munany.

Aunque desde temprano los emprendedores de Ambato ya se encontraban instalados en los exteriores del campus de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Uniandes), vía a Tisaleo, la agenda oficial de la sesión solemne de la Asamblea Nacional arrancó con el acto legislativo, que se extendió por cerca de dos horas, este miércoles 11 de febrero.

En el auditorio, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, recordó que la Fiesta de la Fruta y de las Flores nació tras el terremoto de 1949 y señaló que Ambato decidió levantarse en uno de los momentos más difíciles de su historia.

También destacó el carácter trabajador de la ciudad y afirmó que el desarrollo se construye desde el esfuerzo diario de su gente. Durante la sesión no estuvieron todos los asambleístas; sin embargo, Olsen indicó que la presencia registrada fue suficiente para cumplir con el acto solemne.

Reconocieron el trabajo de ambateños

En la misma sesión intervino el rector de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Uniandes), Gustavo Álvarez, quien señaló que los 75 años de la fiesta representan la resiliencia y la identidad del pueblo ambateño. Añadió que llevar una sesión de la Asamblea al campus universitario es un reconocimiento al aporte de la academia al desarrollo del país.

Carnaval 2026 en Ecuador: Guía de eventos, destinos y qué hacer Leer más

Por su parte, José Maldonado, estudiante universitario y ganador de un concurso de oratoria, recordó que la fiesta nació del esfuerzo colectivo tras el terremoto y dijo que ese ejemplo debe motivar a las nuevas generaciones a actuar con responsabilidad, ética y compromiso con el país.

Durante la sesión solemne se entregaron reconocimientos a personalidades e instituciones de Ambato y Tungurahua. En el ámbito investigativo fue reconocida Corona Emperatriz Armijos Gómez.

En el sector empresarial recibieron distinciones Vehicentro S.A., Zero Lab Fine Dining by Uniandes, Ambacar, la Asociación de Compañías y Afines de Transporte Interprovincial de Pasajeros, Fast Chicken y Promepell S.A.

En el ámbito deportivo fueron reconocidos Bolívar Mauricio Pacheco Hervas y María Paula Moya; mientras que en el campo cultural se destacó a Segundo Alberto Oña, pionero de los tradicionales helados de la Catedral; La Chokolatera Ambateña y Edwin Steven Vera.

Segundo Oña, pionero de los helados de la Catedral, fue reconocido por la Asamblea. Yadira Illescas

Seguridad hasta en el aire

Una vez concluida la sesión, las autoridades salieron a los exteriores del campus, donde desde temprano se encontraban instalados los stands de emprendedores ambateños. Allí, los asambleístas recorrieron los puestos de calzado, jugos de frutas naturales y productos artesanales.

En el recorrido participaron el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, y Annabella Azín, quienes dialogaron con los emprendedores y adquirieron varios productos. Entre los expositores estuvieron Carlos Medina, productor de calzado artesanal, y María Fernanda López, emprendedora de jugos naturales.

RELACIONADAS El parque de la laguna de Ingahurco no es aprovechado

Las presentaciones de danza y folclore se desarrollaron bajo un estricto control de seguridad. En el sitio hubo presencia del GOM, GIR y GOE, además de patrullajes permanentes y el sobrevuelo de un helicóptero durante parte de la jornada.

La gobernadora de Tungurahua, Daniela Llerena, señaló que es importante que la Asamblea llegue al territorio y visibilice la producción de los cantones, especialmente de Ambato, en el marco del aniversario de Diamante de la Fiesta de la Fruta y de las Flores.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ