Inabio describió 78 nuevas especies en 2025

El Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) registró el descubrimiento y descripción científica de 78 nuevas especies de flora y fauna silvestre, en el año 2025, según indica la entidad científica en un comunicado. Estos hallazgos consolidan al país como uno de los territorios más megadiversos del mundo.

Entre los principales descubrimientos se encuentran 13 nuevas especies de anfibios, principalmente ranas y sapos andinos y amazónicos, que habitan en provincias como Carchi, El Oro, Tungurahua, Napo y Zamora Chinchipe. Varias de estas especies enfrentan amenazas como la deforestación y el cambio climático, por lo que han sido clasificadas como Datos Insuficientes en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En el campo de la botánica, se reportaron cinco nuevas especies de orquídeas y árboles, algunas endémicas de zonas altamente biodiversas y amenazadas como la Cordillera del Cóndor y la Cordillera Occidental de los Andes. Las nuevas especies identificadas son Telipogon cruentilabrum y Porroglossum hildeae (orquídeas); Cedrela brevicarpa y Cedrela pubescens (cedros); y Ormosia neillii, un árbol endémico de la Cordillera del Cóndor.

Especies de insectos

Además, menciona el reporte, se descubrieron 57 nuevas especies de insectos, entre ellas hormigas, moscas, abejas de orquídeas, escarabajos y mariposas, muchas de las cuales cumplen roles ecológicos fundamentales como la polinización, el control biológico y el reciclaje de nutrientes.

De igual manera, se suma el descubrimiento de una nueva especie de mamífero, Cryptotis albujai, una musaraña que habita las laderas orientales de la provincia de Zamora Chinchipe.

El 2025 cerró además con la descripción de dos nuevas especies de caracoles terrestres microscópicos en la Reserva Natural Un poco del Chocó, en la provincia de Pichincha. Las especies, Chocodiscops minutissimus y Radiadiscops demistriatus, pertenecen a la familia Scolodontidae y miden menos de dos milímetros de ancho, lo que las convierte en algunas de las más pequeñas registradas en el país y la región andina.

