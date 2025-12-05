Identifican una nueva especie de árbol en los bosques secos de Loja y El Oro

Se trata de un avance en el conocimiento de la flora ecuatoriana

Un equipo internacional de investigadores ha identificado una nueva especie de árbol en los bosques secos tropicales estacionales de las provincias de Loja y El Oro, específicamente en el cantón Zapotillo.

La nueva especie, denominada Spirotheca zapotillana, pertenece a la familia Malvaceae y fue descrita tras un exhaustivo trabajo de campo y análisis morfológicos a cargo de un grupo de investigación Ecología Tropical y Servicios Ecosistémicos de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en coordinación con la Universidad Rey Juan Carlos (España), el Global Change Research Institute y la Bangor University (Reino Unido).

“Este descubrimiento representa un avance en el conocimiento de la flora ecuatoriana. Spirotheca zapotillana no solo amplía la distribución conocida del género, sino que confirma que el sur del Ecuador aún guarda especies inéditas para la ciencia”, señaló Jorge Armijos Barros, autor principal del estudio.

Durante las expediciones, los investigadores documentaron árboles de hasta 15 metros de altura, con características florales distintivas y una distribución muy limitada: apenas cinco poblaciones registradas en el sur del Ecuador. Cuatro de ellas se ubican en el cantón Zapotillo (provincia de Loja) y una más en el cantón Las Lajas (provincia de El Oro). Su hábitat, los bosques secos tropicales estacionales del Pacífico ecuatorial, es uno de los ecosistemas más fragmentados del país.

Colaboración internacional

“Este trabajo es el resultado de la colaboración científica internacional y del compromiso institucional por la conservación de la biodiversidad”, destaca Carlos Iván Espinosa, docente de la UTPL y autor senior del estudio. “Cada descubrimiento nos recuerda que proteger los ecosistemas no es solo preservar especies, sino garantizar la continuidad de los procesos ecológicos que sostienen la vida en las regiones más vulnerables”.

El estudio también confirma que Spirotheca zapotillana comparte similitudes morfológicas con especies presentes en Brasil y Colombia, lo que sugiere una conexión evolutiva antigua entre poblaciones de bosques secos que hoy están separadas por más de 4.000 kilómetros. Estos datos amplían la comprensión sobre la distribución y diversificación del género Spirotheca y refuerzan el papel del Ecuador como epicentro de diversidad biológica en Sudamérica.

