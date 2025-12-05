En Ecuador, 4 de cada 10 trabajadores no reciben el décimo tercer sueldo

según el estudio de Multitrabajos, el 87% de los talentos asegura que este beneficio laboral aumenta sus ganas de trabajar

El 88% de los trabajadores considera el décimo como un aspecto muy importante para su economía, el 10% lo califica como moderadamente importante.

Solo el 58% de los trabajadores en Ecuador recibe el décimo tercer sueldo, a pesar de ser un pago obligatorio por ley, según el estudio realizado por Multitrabajos, un reconocido portal de empleo en Latinoamérica. La investigación, que contó con la participación de 459 talentos ecuatorianos, evidencia las disparidades en la distribución de este derecho laboral.

No obstante, en este informe, las cifras muestran una mejora respecto al año anterior: el porcentaje de talentos que recibe el décimo este año se encuentra 7 puntos porcentuales por encima del 2024, cuando solo el 51% mencionaba recibirlo.

La informalidad, principal obstáculo

Entre las razones por las que no reciben este beneficio, el 62% de los talentos identificó como principal motivo la informalidad laboral, mientras que el 38% mencionó otros motivos. Esta cifra es consistente con el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que en octubre señaló que el 51,5% de las personas con empleo se encuentra en el sector informal de la economía.

Impacto en la motivación laboral

El 87% de los talentos afirma que recibir el décimo en diciembre incrementa su motivación laboral, mientras que el 13% no lo considera como un incentivo. Además, el 84% dice que es más feliz realizando sus labores diarias al recibir este beneficio.

"El décimo tercer sueldo tiene un impacto directo en la satisfacción y el compromiso laboral. Ocho de cada diez talentos nos dicen que este beneficio aumenta su motivación y bienestar. Estos datos confirman que, más allá de una obligación legal, el décimo es un elemento clave para construir ambientes laborales más estables y productivos", explica Miguel Bechara, Director de Multitrabajos.com en Jobint.

Destino del décimo: pago de deudas

El 88% de los trabajadores considera el décimo como un aspecto muy importante para su economía, el 10% lo califica como moderadamente importante, y el 2% lo percibe como poco o nada relevante.

En cuanto al destino de estos recursos, el 52% de las personas trabajadoras destina el décimo tercer sueldo al pago de deudas, el 20% lo utiliza para compras navideñas, el 17% lo ahorra, y el 11% lo invierte para generar rentabilidad a futuro.

Sin embargo, el 51% de las personas trabajadoras afirma que el pago del décimo tercer sueldo no les permite cubrir todas las necesidades de las festividades de diciembre, mientras que el 49% señala que sí logra satisfacer sus gastos de fin de año con este ingreso adicional. Esta situación representa una mejora respecto a 2024, cuando el 57% señalaba que el monto no era suficiente.

Finalmente, el 75% de las personas considera que el pago del décimo tercer sueldo es igual de importante que el pago de otros beneficios de ley como horas extras, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones. El 23% considera que este pago es más importante que otros beneficios, y solo el 2% lo percibe como menos importante.

