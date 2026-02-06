Hallan dos nuevas especies de escarabajos

Los insectos habitan en la Amazonía y en los bosques andinos

Especies. Los insectos fueron descubiertos en la Amazonía y en Pichincha.

Investigadores de la Universidad Católica del Ecuador, de la Fundación Uru, del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) y del Clemson University, descubrieron dos nuevas especies de escarabajos que habitan en la Amazonía y en los bosques nublados andinos del país.

Se trata de las especies Metopiellus palamaku y Metopiellus chasqui, que marcan su primer registro en Ecuador y amplía el conocimiento sobre la biodiversidad del país. Hasta ahora, este género solo había sido registrado en países como Brasil, Colombia y Argentina.

El hallazgo se realizó en la provincia amazónica de Napo, y en las montañas de Pichincha, como parte de los estudios sobre la fauna que habita en la hojarasca de ecosistemas tropicales.

Según los investigadores científicos, el descubrimiento evidencia que incluso en grupos pequeños de insectos aún existen especies por identificar en el país.

Expansión importante del género

El registro de una de las especies en los bosques nublados de la vertiente occidental de los Andes representa una expansión importante del género, no solo a nivel geográfico sino también ecológico, lo que resalta la alta diversidad de estos ecosistemas.

Los nombres de las nuevas especies rinden homenaje a la riqueza cultural del Ecuador: palamaku, de una leyenda kichwa que identifica a esta deidad como el origen de los insectos, y chasqui, que hace referencia a los mensajeros del Imperio Inca, evocando la forma esbelta y ágil del escarabajo.

De acuerdo a los investigadores, Yarina Tapuy-Avilés, David R. Díaz Guevara y Michael S. Caterino, este descubrimiento amplía significativamente el conocimiento sobre la biodiversidad del Ecuador y demuestra que incluso en grupos de insectos pequeños y discretos aún queda mucho por descubrir.

