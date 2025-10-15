Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

Jorge Carrillo
Jorge Carrillo, titular de la Secretaría de Riesgos, anuncia medidas ante el granizada en Cayambe.Cortesía

Granizada en Cayambe activa COE para atender a familias afectadas

Equipos multidisciplinarios evaluarán daños y asistencia humanitaria tras fuerte granizada en Pichincha

La granizada que afectó este martes al cantón Cayambe, en la provincia de Pichincha, provocó la activación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que se coordinarán acciones para atender a las familias afectadas.

RELACIONADAS

“El Gobierno Nacional está donde los ecuatorianos lo necesitan”, señaló el comunicado oficial, destacando la respuesta inmediata frente a la emergencia climática. Las autoridades buscan garantizar asistencia humanitaria y protección de los medios de vida de los damnificados.

Atención integral para familias afectadas

La SNGR organizó un equipo multidisciplinario con otros ministerios para levantar información del evento, conocido como EVIN, previo a la entrega de ayuda. Esto permitirá un análisis detallado de las necesidades más urgentes de las familias impactadas.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca también está realizando un levantamiento de las afectaciones agropecuarias. “Se elaborará un cronograma de atención prioritaria para recuperar los medios de vida de quienes fueron afectados por la granizada”, indica el comunicado.

Lea también: ¿Cómo proteger mi carro de inundaciones? Alerta de tormentas rige en Quito

Alertas y medidas preventivas ante fenómenos climáticos

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología reforzará la emisión de alertas según los pronósticos. Estas estarán dirigidas a la población y a instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

El objetivo es que la comunidad tome precauciones y anticipe medidas frente a nuevos eventos climáticos. Las autoridades reiteran que todos los mecanismos disponibles se utilizarán para mantener a la población informada.

Cobertura de bonos y apoyo complementario

NEVADA VÍA BAEZA QUITO

Fuerte nevada provoca cierre en la vía Quito-Baeza: lo que se sabe hasta ahora

Leer más

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Humano brindará cobertura del bono de contingencia a las familias damnificadas, como parte de las acciones inmediatas de apoyo.

Otras mesas técnicas del COE Nacional brindarán atención complementaria en el territorio y reportarán sus acciones a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, asegurando seguimiento y registro de las intervenciones.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Imbabura desciende a la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano

  2. Alivio en el sur de Florida: frente frío trae temperaturas frescas y cielo despejado

  3. Virus se extiende por WhatsApp y desde Brasil se emite alerta internacional

  4. Aquiles Álvarez: Fiscalía debe aclarar de quién es carro vinculado a la familia Noboa

  5. Gobierno e indígenas instalarán mesas de diálogo: los temas que se discutirán

LO MÁS VISTO

  1. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  2. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  3. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

  4. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  5. Reportan la explosión de un carro bomba en el puente Churute, en Guayas

Te recomendamos