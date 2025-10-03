Fuerte nevada provoca cierre en la vía Quito-Baeza

El ECU-911 informó sobre el cierre, en el sector de Papallacta. Hasta el momento no se han registrado siniestros viales

Una intensa nevada provocó el cierre en la vía Quito-Baeza. Personal de primera respuesta brinda asistencia a las personas afectadas en la zona.

Una intensa nevada en la carretera E20, que conecta la provincia de Pichincha con Napo, en la Amazonía, provocó el cierre de la vía a la circulación vehicular la mañana de este viernes 3 de octubre de 2025. El bloqueo se registró a la altura de la Y de Palugo y en el sector de La Virgen, en Papallacta, cantón Quijos.

Las labores para atender la emergencia se coordinan desde la Sala Operativa de la Coordinación Zonal 2-9, con el apoyo de la Policía Nacional y la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Según los reportes oficiales, hasta el momento no se han registrado siniestros viales ni personas heridas por la nevada en la vía. Sin embargo, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y manejar con precaución. Actualmente, se reportan largas filas de vehículos pesados a la espera de la reapertura, así como varios automóviles livianos y motocicletas atascados.

Vía habilitada

Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte, la vía habilitada en este momento para un tránsito seguro es la carretera Pifo-Latacunga-Ambato-Puyo.

