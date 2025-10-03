Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

NEVADA VÍA BAEZA QUITO
Una intensa nevada provocó el cierre en la vía Quito-Baeza. Personal de primera respuesta brinda asistencia a las personas afectadas en la zona.Cortesía ECU 911

Fuerte nevada provoca cierre en la vía Quito-Baeza

El ECU-911 informó sobre el cierre, en el sector de Papallacta. Hasta el momento no se han registrado siniestros viales

Una intensa nevada en la carretera E20, que conecta la provincia de Pichincha con Napo, en la Amazonía, provocó el cierre de la vía a la circulación vehicular la mañana de este viernes 3 de octubre de 2025. El bloqueo se registró a la altura de la Y de Palugo y en el sector de La Virgen, en Papallacta, cantón Quijos.

Le invitamos a leer: Constituyente a ciegas: ¿Qué riesgo implica que Noboa no plantee una hoja de ruta?

Las labores para atender la emergencia se coordinan desde la Sala Operativa de la Coordinación Zonal 2-9, con el apoyo de la Policía Nacional y la Secretaría de Gestión de Riesgos.

RELACIONADAS

Según los reportes oficiales, hasta el momento no se han registrado siniestros viales ni personas heridas por la nevada en la vía. Sin embargo, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y manejar con precaución. Actualmente, se reportan largas filas de vehículos pesados a la espera de la reapertura, así como varios automóviles livianos y motocicletas atascados.

RELACIONADAS

Vía habilitada

Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte, la vía habilitada en este momento para un tránsito seguro es la carretera Pifo-Latacunga-Ambato-Puyo

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Cuándo se celebra el Día del Novio en Ecuador?

  2. 10 clásicos del terror para arrancar la temporada más espeluznante

  3. Feriado octubre Ecuador: ¿Por qué Noboa lo amplió en medio del paro nacional?

  4. Ecuador brilla en la noche de talentos del Miss Grand International

  5. Extorsiones en Playas mantienen en zozobra a instituciones educativas y comercios

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

  4. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué hago si niegan mi solicitud, puedo apelar la decisión?

Te recomendamos