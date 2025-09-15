12 nuevas zonas de descanso en la E35: Mejorando la seguridad vial en Ecuador

Esta iniciativa, que contempla una inversión de 8 millones de dólares, tiene un plazo de construcción de 24 meses

El gobierno construirá 12 nuevas zonas de descanso en el tramo de la vía E35, entre Tungurahua y Pichincha, para beneficiar a los transportistas. Esta iniciativa, que contempla una inversión de 8 millones de dólares, tiene un plazo de construcción de 24 meses y busca mejorar las condiciones y seguridad vial en esta importante carretera.

Estas áreas están diseñadas para ofrecer a los conductores espacios adecuados para detenerse, descansar y continuar su trayecto en condiciones óptimas, reduciendo así los riesgos asociados a la fatiga al volante, una de las principales causas de accidentes en carretera.

La medida busca intervenir en tramos críticos del país mediante acciones coordinadas entre el MIIT, la Policía Nacional y otras entidades. Los controles operativos en estas zonas estarán a cargo de la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial, con el objetivo de garantizar la protección de los usuarios y mejorar la eficiencia del tránsito vehicular.

Varias vías en la provincia del Carchi están cerradas por transportistas. Cortesía, cuenta de X del Periódico D'Una

Estas zonas de descanso contribuirán a:

Reducir la siniestralidad vial Fomentar buenas prácticas de conducción Dinamizar la economía local en los sectores donde se ubican

Por otro lado, se construirán cinco estaciones de pesaje estático y dinámico para el control de 140.000 vehículos de carga, con una inversión de 17 millones de dólares. Se distribuirán 200 tractores hasta octubre, otros 200 en diciembre, y 800 más en 2026, como apoyo directo a la productividad agrícola.

