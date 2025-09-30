Clima en Ecuador: lluvias por encima de lo normal en la Sierra, pronostica Ciifen

El Inamhi también advirtió que "se prevén lluvias acompañadas de tormenta en varias zonas del país" hasta el 3 de octubre

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen) pronosticó fuertes precipitaciones en la región sierra, durante la primera quincena de octubre del 2025.

La región sierra de Ecuador enfrentará lluvias por encima de lo normal, según el pronóstico del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen), emitido este martes 30 de septiembre.

El pronóstico también prevé que las precipitaciones serán "por debajo de lo normal" en el sur del país.

"Existe una mayor probabilidad de que las temperaturas máximas estén por encima de lo normal en Venezuela, gran parte de Colombia, costa de Ecuador y Andes de Perú. También en la Amazonía de Bolivia y el centro y sur de Chile", indicó el organismo en su reporte.

Quito soportó este martes fuertes lluvias, acompañadas por granizo, sobre todo en áreas del centro, norte y Valle de Los Chillos, según reportes del sistema ECU 911.

Lluvias con tormenta en los primeros días de octubre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), había alertado el lunes 29 de septiembre sobre "lluvias acompañadas de tormenta en varias zonas del país", al menos hasta el 3 de octubre.

"Los eventos más intensos se prevén en estibación de cordillera oriental e interior de Esmeraldas", advirtió el organismo.

#AdvertenciaMeteorológica55 Entre 29 de septiembre y el 03 de octubre de 2025, se prevén lluvias acompañadas de tormenta en varias zonas del país. Los eventos más intensos se prevén en estibación de cordillera oriental e interior de Esmeraldas 🌦️⛈️

⚠️Tome precauciones pic.twitter.com/gYuVoAudJr — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) September 29, 2025

Incendio en cerro Colorado: A esto equivale el área afectada Leer más

RELACIONADAS Fuertes lluvias y granizo afectan varios sectores de Quito este 30 de septiembre

Mientras que el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que "se espera el arribo de un oleaje proveniente del suroeste para la costa insular y continental de Ecuador".

La institución indicó que, al menos hasta este jueves 2 de octubre "se prevé un estado de mar moderado" en el país.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí