lluvias en Quito
Fuertes lluvias acompañadas de granizo sorprendieron a distintos sectores de Quito.Mattew Herrera

Fuertes lluvias y granizo afectan varios sectores de Quito este 30 de septiembre

Fuertes lluvias y granizo afectan sectores de Quito la tarde de este martes 30 de septiembre 

La tarde de este martes 30 de septiembre, fuertes lluvias acompañadas de granizo sorprendieron a distintos sectores de Quito. Según reportes del ECU 911, a través de los sistemas de videovigilancia se registró precipitación en áreas del Centro, Norte y Valle de Los Chillos. Desde la central de emergencias se realiza un monitoreo preventivo, aunque hasta el momento no se reportaron emergencias relacionadas con las lluvias.

Le invitamos a que lea: Quito detecta 739 conexiones clandestinas de agua potable en 2025

Presencia de lluvias en varios sectores de Quito 

Quitofest

La evolución del Quitofest: 20 años de música y diversidad en Quito

Leer más

Las autoridades recuerdan a conductores y peatones conducir con precaución y respetar las normas de tránsito, ya que las precipitaciones pueden generar riesgo en las vías.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se espera que durante la mañana el cielo se mantenga parcialmente nublado, con claros esporádicos. 

Para la tarde se prevén chubascos y tormentas eléctricas en Quito, con posibilidad de ráfagas de viento en sectores del centro y sur de Pichincha, Morona Santiago y Bolívar. Estas condiciones podrían propagarse a otras localidades de la Sierra y la estribación oriental de la cordillera.

El Inamhi mantiene activa la Advertencia N.° 55, instando a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias ante lluvias intensas, granizo y tormentas eléctricas.

