Fuertes lluvias y granizo afectan varios sectores de Quito este 30 de septiembre

Fuertes lluvias y granizo afectan sectores de Quito la tarde de este martes 30 de septiembre

La tarde de este martes 30 de septiembre, fuertes lluvias acompañadas de granizo sorprendieron a distintos sectores de Quito. Según reportes del ECU 911, a través de los sistemas de videovigilancia se registró precipitación en áreas del Centro, Norte y Valle de Los Chillos. Desde la central de emergencias se realiza un monitoreo preventivo, aunque hasta el momento no se reportaron emergencias relacionadas con las lluvias.

Presencia de lluvias en varios sectores de Quito

Las autoridades recuerdan a conductores y peatones conducir con precaución y respetar las normas de tránsito, ya que las precipitaciones pueden generar riesgo en las vías.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se espera que durante la mañana el cielo se mantenga parcialmente nublado, con claros esporádicos.

Para la tarde se prevén chubascos y tormentas eléctricas en Quito, con posibilidad de ráfagas de viento en sectores del centro y sur de Pichincha, Morona Santiago y Bolívar. Estas condiciones podrían propagarse a otras localidades de la Sierra y la estribación oriental de la cordillera.

#MonitoreoSatelitalEc | 30/09 (14:30): Lluvias, tormentas y ráfagas de viento se presentan al centro y sur de Pichincha, Morona S. y Bolívar. Se espera que continúen y se propaguen a otra localidades de la Sierra y estribación oriental de cordillera. ⚠️Advertencia N.55 Activa. ⛈️ pic.twitter.com/G6sdR6FgKQ — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) September 30, 2025

El Inamhi mantiene activa la Advertencia N.° 55, instando a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias ante lluvias intensas, granizo y tormentas eléctricas.

