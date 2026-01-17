Explosivo en carroza fúnebre genera pánico en Machala, El Oro

Sujetos en moto dejaron un adorno floral con explosivos durante el traslado de un féretro

El hecho ocurrió este sábado 17 de enero en la Av. Circunvalación Norte, en Machala.

Momentos de pánico se vivieron la mañana de este sábado 17 de enero en la avenida Circunvalación Norte de Machala, El Oro, cuando sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron una carroza fúnebre y dejaron un artefacto explosivo en su interior, junto al féretro que era trasladado al cementerio de la ciudad.

Según información policial, los atacantes se hicieron pasar por amigos y portaban un ramo de flores que ocultaba cápsulas detonantes con mecha. Tras dejar el objeto dentro del vehículo, huyeron del lugar, provocando que familiares y acompañantes corrieran para ponerse a salvo.

El explosivo no llegó a detonar, pero la alerta obligó al cierre de la vía y a la intervención inmediata de la Policía Nacional, que acordonó el sector a la espera del equipo especializado en desactivación de explosivos.

El explosivo fue dejado dentro del vehículo que trasladaba el cuerpo de un hombre asesinado. Fabricio Cruz

El féretro contenía el cuerpo de Orlando Alexander Banchón Dueñas, de 23 años, quien fue asesinado el miércoles 14 de enero en un depósito de cervezas de la parroquia Puerto Bolívar, en el cantón Machala.

De acuerdo con las autoridades, el joven fue atacado por dos sujetos armados que se movilizaban en motocicleta. Los agresores le dispararon en la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata.

Tras el crimen, sus familiares realizaron el velatorio en Puerto Bolívar y este sábado se dirigían al cementerio para darle sepultura, cuando ocurrió el atentado contra la carroza fúnebre.

Policía investiga posible advertencia

El mayor Raúl Pérez, jefe del Distrito Machala, confirmó que el artefacto fue dejado junto al ataúd y que aún no se ha determinado si se trató de un intento de atentado o de una amenaza dirigida a los familiares.

El oficial señaló que los parientes de la víctima indicaron no haber recibido amenazas previas y que se ha iniciado una línea investigativa para esclarecer tanto el asesinato como el ataque ocurrido durante el traslado fúnebre.

Personal del eje investigativo revisó cámaras de videovigilancia del ECU 911, mientras el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) fue desplegado para verificar y neutralizar el material explosivo.

Violencia no se detiene en El Oro

Este hecho se suma a una serie de episodios violentos registrados en la provincia de El Oro en lo que va de enero. Machala y Puerto Bolívar figuran entre los sectores con mayor número de muertes violentas, atentados con explosivos y hechos vinculados a la criminalidad organizada.

