Doble crimen en Otavalo: hermanos asesinados en local comercial en Imbabura

La tarde del lunes 19 de enero de 2026, la ciudad de Otavalo vivió una jornada marcada por la violencia. Dos hermanos de 46 años y 39 años, fueron asesinados dentro de su local de comidas ubicado en pleno centro de la urbe, entre las calles 31 de Octubre y Abdón Calderón, un sector altamente concurrido y cercano a la Sociedad Artística de Otavalo.

Según información preliminar, sujetos vestidos de negro ingresaron al establecimiento y, tras una discusión, dispararon directamente a la cabeza de las víctimas. Los atacantes se movilizaban en motocicletas, presuntamente con placas de origen colombiano.

La Policía Nacional investiga si el hecho está relacionado con usura. Uno de los hermanos murió en el local y el otro, pese a ser trasladado a un hospital, falleció horas más tarde.

Doble sicariato en Ambato

La noche del pasado domingo 11 de enero de 2026 se registró un doble sicariato en el barrio Huachi La Dolorosa. El ataque dejó como víctimas a un hombre y a su hijo de apenas 13 años, ambos de nacionalidad extranjera.

Según los reportes policiales, alrededor de las 22:00, un grupo de sujetos armados irrumpió en una vivienda cercana al estadio local. Los atacantes se movilizaban en dos vehículos, una camioneta blanca y un automóvil negro con vidrios polarizados, y forzaron las seguridades del domicilio.

Tras ingresar, realizaron varias detonaciones de armas de fuego contra los ocupantes, provocando la muerte inmediata del padre y su hijo. Otro adolescente resultó gravemente herido y fue trasladado a una casa de salud.

Familiares de las víctimas denunciaron que el ataque habría sido producto de una confusión, pues los sicarios habrían actuado bajo la sospecha de que la familia estaba vinculada al expendio de sustancias ilícitas, lo cual fue desmentido posteriormente.

El año más violento

Ecuador terminó 2025 con un nuevo récord de asesinatos, al contabilizar hasta el 19 de diciembre 8.847 homicidios, según cifras difundidas por el comandante de la Policía, Pablo Dávila, una escalada de violencia sin precedentes que las autoridades atribuyen a la disputa de poder y territorio entre bandas de crimen organizado.

Ese número supera los 7.063 homicidios que hubo el año pasado y los 8.248 de 2023, que hasta hace poco era considerado el año más violento, uno de los factores por los que el presidente Daniel Noboa declaró a inicios de 2024 un "conflicto armado interno" para intensificar la lucha contra los grupos criminales, a los que denominó como "terroristas", y militarizó las cárceles.

El escenario ya lo anticipaban organizaciones como el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), que a mitad de año señaló que el país había cerrado el primer semestre con 4.619 homicidios, la cifra más alta reportada hasta ese momento, y que si se mantenía esa tendencia el año terminaría con más de 9.000 asesinatos.

