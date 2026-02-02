Daule de luto: accidente de tránsito deja tres víctimas tras caída de auto a canal

Una de las víctimas era dirigente de la Asociación Agrícola del recinto Palo Alto, en este cantón de Guayas

Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) participaron en el rescate de las víctimas y del vehículo siniestrado.

Jornada de luto hubo este lunes 2 de febrero en la parroquia Laurel, de Daule, en la provincia del Guayas, tras el siniestro vial que dejó tres fallecidos, un día antes.

Sandro Lenin Rivas Mora, su primo Jorge Black Rivas Silva y José René Calero Noboa eran los tres ocupantes del automóvil color negro que se cayó a un canal de riego en el recinto, Los Quemados.

El siniestro vial ocurrió luego de que el automóvil negro en el que se movilizaban perdió pista y cayó al reservorio, con los tres jóvenes al interior.

En medio del dolor y la consternación de familiares y amigos, los cadáveres fueron retirados de la morgue para su velatorio en su natal recinto Palo Alto, a 20 minutos de la cabecera cantonal.

Yuri Calero Noboa manifestó a EXPRESO que su hermano José René, su primo y su amigo jugaron fútbol la tarde del sábado con amigos y luego se dirigieron en el carro hacia la zona de Los Quemados a pasear. La caída al canal sucedió en la madrugada del domingo, cuando volvían a sus casas.

“Mi hermano era el último de cinco hermanos. Son momentos duros los que estamos pasando las tres familias”, recalcó Calero, mientras trataba de dar fuerzas a su madre, Maritza Noboa, quien entre lágrimas se preguntaba por qué su último hijo se fue al cielo.

Alexis Silva, abuelo materno de Jorge Black, expresó que cuando se encontraba en su vivienda, en el cantón Durán, recibió la noticia del siniestro.

“Cuando Dios nos quiere llevar, nos lleva. Hoy estamos, mañana no sabemos; son los designios del destino. Estamos orando por el descanso eterno de nuestros jóvenes”, expresó.

Una de las víctimas era dirigente agrícola de Daule

Nueva ciclovía en Guayaquil: En febrero se conocería ruta definitiva de 17 kilómetros Leer más

Manuel Avilés León señaló que Rivas era dirigente de la Asociación Agrícola del recinto Palo Alto.

“Siempre estuvo gestionando ante las autoridades de la provincia y del país ayudas para su comunidad. El año pasado trajo fertilizantes y kits de alimentos. Esta tragedia enluta a todos los recintos de nuestra parroquia El Laurel; un gran dirigente partió al encuentro con nuestro Señor”, recalcó el presidente del GAD.

Jorge Luis Caicedo, de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) de Daule, confirmó que la tipología del siniestro fue pérdida de carril y volcamiento.

“Tuvimos que usar una grúa para sacar el vehículo del canal de riego. Seguimos con las investigaciones para determinar las causas de este trágico accidente”, aseveró Caicedo.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!