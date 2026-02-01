Tres muertos deja accidente de tránsito en Daule tras caída de camioneta a zanja
Una llamada al ECU 911 alertó sobre un siniestro vial registrado la madrugada de este domingo en la parroquia Laurel
Un grave accidente de tránsito en Daule se registró la madrugada de este domingo 1 de febrero de 2026, luego de que una camioneta cayera a una zanja en la parroquia Laurel, sector conocido como Los Quemados.
El hecho fue reportado a las 03:05 a través de una llamada a la línea única de emergencias 911, lo que activó de inmediato el despacho de recursos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y del Cuerpo de Bomberos de Daule.
Al llegar al sitio, las unidades de emergencia confirmaron el fallecimiento de tres personas.
ECU 911 confirmó el fallecimiento de las víctimas
El ECU 911, a través de su cuenta oficial de X de la Coordinación Zonal 5 y 8, que cubre Guayas, Santa Elena, Galápagos, Los Ríos y Bolívar, informó sobre la atención del suceso y las acciones ejecutadas en el lugar.
“Personal de tránsito se encuentra realizando el retiro del vehículo del sitio”, indicó la entidad la mañana de este domingo, mientras continuaban las labores de seguridad vial y levantamiento de información.
#Daule— Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) February 1, 2026
Una alerta a la línea única 9-1-1 reportó un siniestro de tránsito con caída de una camioneta a una zanja en la Parroquia Laurel, sector "Los Quemados", a las 03h35 de este domingo 1 de febrero.
Se activó el despacho de recursos con @CTEcuador y @BomberosDaule. Unidades… pic.twitter.com/cgSrsQgtAH
Hasta el momento, no se han detallado las causas del accidente, ni la identidad de las víctimas. En la cuenta de X de Bomberos y CTE tampoco ampliaron detalles de este suceso.
