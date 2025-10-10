Cuenca ofrece música, arte y cultura durante el feriado

En los bajos de la Gobernación del Azuay decenas de artesanos y comerciantes exponen sus productos.

Cuenca se activa con una variada agenda de actividades artísticas, culturales y económicas que se desarrollarán durante todo el feriado por la Independencia de Guayaquil. El sector turístico de la ciudad tiene expectativa de una reactivación con el largo descanso.

Para esto se han organizado actividades al aire libre y en espacio privados que pretenden dinamizar la economía local, pese al paro nacional por el cual atraviesa el país.

Una de las opciones que tienen los visitantes son las ferias artesanales y productivas que funcionan en espacios públicos. Por ejemplo, en los bajos de la Gobernación del Azuay, Centro Histórico, decenas de artesanos y comerciantes exponen sus productos.

Otro espacio que se activó para este feriado es el tradicional Parque de la Madre, en donde se desarrolla la feria Expo-emprende. Y para los amantes de la cultura retro también está la Feria Zona Retro en la Casa San José, ubicada en la calle Sucre 5-45 y Mariano Cueva.

Un espacio para quienes gustan de la música

Para los amantes de la música, Cuenca es la sede del festival Rotofest. Este evento se inició el jueves y culmina el domingo 12 de octubre.

La programación de este sábado, 11 de octubre, arrancó con la presentación de la Compañía Nacional de Danza en el Parque de la Madre. También se desarrollará, en paralelo, el Rotofest Electronic Stage en el valle de Yunguilla, en el cantón Santa Isabel.

Y las parroquias rurales de la urbe morlaca también son parte de las actividades para este feriado. En Llacao se realizará el concierto de la agrupación Bajos Sueños, también el sábado desde las 22:00.

Para cerrar el asueto, los amantes a las artes escénicas tienen la opción de ser parte del Festival Escenarios del Mundo que presentará la obra Arriba los pies, en el Parque Calderón desde las 11:30. Y el Teatro Pumapungo será la sede de la obra El cruce mágico en Bicicleta.

En cuanto al estado de las vías en la provincia de Azuay, todas las carreteras estatales están habilitadas, según el informe del Ministerio de Infraestructura y Transporte.

