Condenan a tres implicados por desaparición forzada de Denisse Dayanara en Manta

Tres fueron condenados a 17 años por la desaparición forzada de Denisse Dayanara en Manta, hija de la tiktoker Chanel

Este martes 27 de enero, la justicia dictó sentencia contra Robert Ariel Delgado Bermello, alias “Ratón”; Yeremy Alejandro Majao Cedeño, “Majao”; y Rony Jostin Pinto Pacheco, “Cangri”, quienes fueron condenados a 17 años de prisión por el delito de desaparición forzada de Denisse Dayanara Delgado Mejía.

La audiencia se llevó a cabo en la Unidad Judicial Penal de Manta, en Manabí, y puso cierre a un proceso atravesado por la incertidumbre, el sufrimiento y la permanente exigencia de respuestas de la familia de la víctima.

Denisse Dayanara es hija de la tiktoker Chanel, nombre artístico de Silvana Mejía, quien encabezó públicamente la búsqueda de justicia desde el primer momento. El pasado 12 de enero se cumplió un año de la desaparición de la joven, sin que hasta ahora se conozca su paradero, pese a los operativos e investigaciones desplegados por las autoridades.

Un viaje del que nunca volvió



La joven desapareció el 12 de enero de 2025, luego de acudir con cinco amigos a la playa de San Mateo, en el cantón Manta. Horas después, el grupo aseguró haber sido secuestrado; sin embargo, todos aparecieron al día siguiente en Villamil Playas, provincia de Santa Elena, excepto Denisse Dayanara, quien nunca regresó ni volvió a comunicarse con su familia.

En el proceso judicial también constan dos menores de edad, de 15 y 17 años, quienes hasta el momento no han sido llamados a juicio. La audiencia fue suspendida en tres ocasiones previas, lo que prolongó la angustia de los familiares durante meses de espera.

Tras conocer el veredicto, Chanel Silvana Mejía expresó que siempre confió en la justicia divina y reafirmó su promesa: “Te juré, hija, que iba a hacer justicia”. Además, aseguró que mantiene la esperanza intacta y que espera que todos los involucrados enfrenten el proceso correspondiente, hasta que el caso quede completamente esclarecido.

