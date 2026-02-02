Incendio Gold Tuna: lo que se conoce de la nave vinculada a explosiones y crímenes

Incendio del barco Gold Tuna frente a Manta reactiva investigaciones por explosivos y presuntos nexos con la familia Briones

El barco Gold Tuna se incendió la madrugada del 2 de febrero frente a las costas de Manta; la nave ya había sido intervenida por la Policía por el hallazgo de explosivos.

La madrugada de este lunes 2 de febrero, el barco Gold Tuna se incendió frente a las costas de Manta, en un hecho que aún es materia de investigación por parte de las autoridades. La alerta fue reportada alrededor de las 03:30, cuando pescadores de la zona escucharon un fuerte estruendo y observaron una densa columna de humo que se elevaba desde la embarcación.

Durante la mañana, cerca de las 09:00, personal del Cuerpo de Bomberos, junto con otras entidades de control, continuaba con las labores de enfriamiento, control del incendio y verificación de daños, mientras se recopilaban indicios para determinar el origen del flagelo.

Testigos relataron que el humo era visible incluso en las primeras horas del día, lo que generó alarma en el sector y reavivó el interés de las autoridades sobre la nave, cuyo nombre ya había aparecido anteriormente en investigaciones policiales.

En el radar de la Policía

El Gold Tuna no es una embarcación desconocida para la Policía Nacional. El pasado 21 de enero, el barco fue intervenido frente a las costas de Jaramijó, donde se hallaron nueve artefactos explosivos en su interior. Ese mismo día, las autoridades confirmaron el asesinato del guardia de seguridad que custodiaba la nave, Bryan Espinosa, crimen que fortaleció la hipótesis de una secuencia de hechos violentos relacionados entre sí.

Tras ese operativo, la Policía ofreció una rueda de prensa en la que se expuso que la embarcación tendría presuntos vínculos con la familia Briones Chiquito, dentro de una cadena de hechos delictivos registrados en Manabí.

El comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional, William Calle, señaló entonces que estos eventos estarían relacionados con el asesinato de Orlando Briones, considerado por la institución como un objetivo de alto valor. Orlando fue asesinado el 17 de enero, mientras comía encebollado en la Calle 13, según información oficial.

Orlando Briones era hermano de Leo Briones Chiquito, alias ‘Mexicano’, ex cabecilla del grupo delictivo Los Lobos, asesinado en julio de 2025 junto a su esposa, Génesis Mendoza.

“Hoy en la mañana tenemos un sicariato. Vienen por mar, en las lanchas, asesinan a un guardia y me dicen que este barco que estaba cuidando el guardia es de este señor Briones Chiquito”, expresó Calle al referirse a la secuencia de hechos investigados.

Más hechos violentos alrededor del Gold Tuna

La familia Briones volvió a quedar en el foco noticioso el 28 de enero, tras el asesinato del hijo de Leo Briones, un adolescente de 17 años. De acuerdo con versiones recogidas por la Policía y el testimonio de un sobreviviente del ataque, el joven habría llegado hasta las cercanías del muelle para presuntamente resolver un tema logístico relacionado con el Gold Tuna.

Ese mismo día, la Policía Nacional incursionó nuevamente en la embarcación, aunque no se informaron mayores detalles oficiales sobre el operativo.

Además, el fin de semana previo al incendio, el Gold Tuna ya había sido noticia tras quedar encallado frente a la playa de Tarqui, situación que incrementó la vigilancia de las autoridades sobre la nave.

Aunque la Policía ha señalado presuntos vínculos de la embarcación con la familia Briones Chiquito, el Gold Tuna consta en los registros de la Armada del Ecuador a nombre de la empresa pesquera Geopaxi S.A., dedicada a la pesca de atún y propietaria de varias embarcaciones.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el origen del incendio y determinar si existe relación directa con los hechos violentos previamente registrados.

