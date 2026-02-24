Arcsa clausura planta de lácteos en Riobamba por riesgo sanitario

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró una planta procesadora de lácteos en el sector La Inmaculada, en Riobamba, tras detectar graves deficiencias higiénico-sanitarias durante un operativo interinstitucional. La intervención se realizó junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agrocalidad y el Servicio de Rentas Internas.

Durante la inspección se evidenció infraestructura en mal estado, presencia de óxido en equipos y mallas de protección rotas. Además, los técnicos encontraron materia prima contaminada con plagas, lo que encendió las alertas sanitarias en el establecimiento.

Arcsa también constató que la planta elaboraba productos con la notificación sanitaria vencida, incumpliendo la normativa vigente. Debido a estos hallazgos, se dispuso la clausura inmediata hasta que se ejecuten correctivos y se garantice el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.

El operativo en Chimborazo ocurre en un contexto de controles reforzados a nivel nacional. En otra intervención, Arcsa incautó más de 100.000 productos de medicina natural irregulares en un centro naturista de Cuenca.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía Provincial del Azuay, luego de comprobar que la mercadería no cumplía con los registros y condiciones exigidas por la ley. Las bodegas inspeccionadas presentaban humedad, presencia de cucarachas y excremento de roedores.

Según detalló una funcionaria, el operativo se ejecutó el martes 27 de enero de 2026, pero debió suspenderse en horas de la noche por la magnitud del cargamento. “Ya se han utilizado cinco camiones para el retiro de la mercadería”, precisó.

Las autoridades explicaron que la gran cantidad de productos obligó a retomar el procedimiento al día siguiente. El retiro se extendió durante varias horas hasta completar la evacuación de las bodegas intervenidas.

Las imágenes de cajas acumuladas, empaques deteriorados y productos almacenados en condiciones precarias reflejan el alcance del operativo. La presencia de plagas evidenció un riesgo potencial para la salud de los consumidores.

Tanto en Riobamba como en Cuenca, los controles buscan frenar la circulación de productos que no cumplen normas sanitarias. Las clausuras e incautaciones se mantendrán mientras se detecten irregularidades que comprometan la seguridad de la población.

