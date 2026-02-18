Ambato rompió ordenanza: espumantes y robos en la Fiesta de la Fruta y de las Flores

Pese a que en Ambato está prohibido el juego del Carnaval por ordenanza, eso no se cumplió

El Parque Montalvo se convirtió en una zona de "batalla campal" para jugar el carnaval en Ambato, lanzaban agua y espumas hasta a quienes no querían.

Aunque en Ambato el juego del Carnaval está prohibido, tras el Desfile de la Confraternidad, la Ronda Nocturnal y otros eventos masivos realizados entre el 13 y el 17 de febrero por la boda de diamante de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, las calles terminaron convertidas en escenario de una verdadera “guerra de espumantes”.

En medio de la multitud, varios ciudadanos denunciaron que delincuentes aprovecharon la distracción para cometer robos y otros actos indebidos. El artículo 25 de la ordenanza que regula la festividad prohíbe expresamente el uso y comercialización de espumantes y el juego del Carnaval durante el desarrollo de la fiesta.

La normativa prohíbe la comercialización y el uso de espumantes, globos con agua, harina, polvo y productos inflamables o nocivos antes y durante la celebración. Además, jugar Carnaval en espacios públicos se considera un acto de violencia durante los 30 días previos y mientras se desarrolla la festividad; los productos deben ser decomisados por las autoridades.

Sin embargo, no se reportaron detenidos por el juego ni por la venta de espumantes, que se comercializaban libremente en las calles. De acuerdo con la Prefectura de Tungurahua, se estima que unas 500.000 personas llegaron a la provincia durante el feriado.

Muchas pasaron por Ambato y luego se distribuyeron en los nueve cantones, informó el prefecto Manuel Caizabanda. La gran afluencia de visitantes superó la capacidad de control en varios puntos de la ciudad.

Crear espacios regulados para quienes quieren jugar

A su criterio, el control social por sí solo no resuelve un fenómeno que goza de aceptación popular. Valladares señaló que debe existir respeto tanto para quienes desean jugar como para quienes no. Propuso crear espacios regulados y evitar improvisaciones.

También advirtió que existen problemas más graves: la informalidad que afecta al comercio formal, la seguridad —tras el robo a la delegación mexicana de Ballet durante una fiesta oficial— y la falta de planificación. “Ambato no necesita extremos; necesita seguridad, transparencia y respeto para recuperar el sentido de su fiesta”, afirmó.

Carlos Manzano, director de la Agencia de Orden y Control, explicó que se ejecutaron operativos preventivos junto con el Concejo Municipal de Seguridad Ciudadana, la Intendencia y la Policía Nacional. Sin embargo, señaló que la magnitud de visitantes supera la capacidad operativa. “La ciudadanía debe tomar conciencia de que el juego está prohibido”, enfatizó.

Los delincuentes se aprovecharon

Vinicio Constante, intendente de Tungurahua, indicó que los controles se realizaron antes y durante la fiesta, pero lamentó la falta de colaboración de ciudadanos y visitantes.

Lorena Freire, residente del sur de la ciudad, lamentó que la fiesta se transforme cada vez más en un carnaval, que en Ambato no debería existir. “Aquí celebramos el resurgir tras el terremoto y el trabajo de nuestra gente. No es como en el resto del país, y esa ha sido la tradición bonita aquí”, expresó.

“Uno llega a Ambato para ver algo distinto a lo que vemos en otros rincones del país. Cada ciudad tiene su forma de celebrar y está bien. En esta ciudad nos acostumbramos a ver flores, carrozas de colores, arte y exposiciones; no la locura que experimentamos este año.

Ojalá queden claras las normas para el próximo año para no perder nuestra esencia”, señaló Nelly Arias, habitante de Ambato.

Para el promotor cultural José Quinde, si bien la celebración de la FFF es histórica en el lugar, sin el juego del Carnaval, las nuevas generaciones demandan espacios donde puedan jugar sin afectar a quienes llegan a disfrutar la cultura ambateña. Habló de la necesidad de crear nuevos espacios que respeten la ciudad y lo que buscan los ciudadanos.

Jimmy Viteri, jefe de la Subzona de Policía, advirtió que el uso excesivo de espumantes fue aprovechado por delincuentes. “Debemos buscar alternativas para que estas ventas y juegos no se den en todas las calles y eventos. Sí hubo contratiempos”, señaló.

Además del juego, la informalidad copó calles y veredas durante los días festivos, generando preocupación en comerciantes formales y autoridades.

EN AMBATO SE CELEBRA SU FIESTA DE RESURGIMIENTO QUE EMPEZÓ DESPUÉS DEL TERREMOTO DE 1949. YADIRA ILLESCAS

