Alianzas electorales deberán sortear tiempo y amenaza de cancelación tras seccionales

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El cambio en el calendario electoral deja a los partidos contra el tiempo: en 52 días deberán concretar alianzas.

Las reformas al Código de la Democracia elevan el umbral al 5 % y endurecen sanciones.

Con 231 organizaciones en juego, las alianzas se vuelven clave. Expertos advierten pactos mínimos.

Mover las fechas de un calendario electoral ya aprobado incide también en las conversaciones entre organizaciones políticas para alcanzar acuerdos y evitar la dispersión. En 52 días iniciará el plazo para el registro de alianzas, que ahora deberán sortear no solo la falta de tiempo, sino también las últimas reformas al Código de la Democracia.

El oficialismo y el correísmo dieron paso en 2025 a un paquete de reformas a la normativa. Entre otros cambios, aumentó el porcentaje de votos válidos que debe alcanzar una organización para no correr el riesgo de ser eliminada.

Más votos válidos para evitar la cancelación

Con la modificación, se pasó del 4 % al 5 % para los movimientos y partidos de alcance nacional. Para los movimientos locales, el requisito cambió del 3 % al 5 %. Pero no fue el único ajuste: antes, la sanción ocurría en caso de resultados adversos en dos elecciones pluripersonales distintas. Ahora, la sanción se impondrá tomando en cuenta un solo proceso electoral.

Aunque el porcentaje aumenta, el incentivo se mantiene. Esto se debe a que, en el cómputo que realizará el CNE, los votos válidos se repartirán de manera igualitaria entre cada integrante de la alianza.

NO TE PIERDAS | El PSE quiere a Augusto Barrera como candidato a la Alcaldía de Quito: Esto dice el exalcalde

La finalidad de las alianzas

Para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, la promoción de alianzas responde a la necesidad de impulsar una sola candidatura.

En ese contexto, el beneficio radica precisamente en cómo se distribuirán los votos válidos para la supervivencia de los movimientos.

El experto en temas electorales Esteban Ron advierte que las organizaciones políticas buscarán alianzas mínimas o apadrinamientos. “También buscarán nichos en los que puedan ser fuertes para lograr las autoridades necesarias y superar el umbral electoral”.

El eje político para las alianzas

Más allá de la normativa y de la exigencia de votos para permanecer en el registro, el tema de alianzas cobra especial interés en las seccionales de 2026 desde el ámbito político.

El TCE mantuvo la suspensión por nueve meses de la Revolución Ciudadana.Cortesía

ADN y Revolución Ciudadana enfrentan escenarios distintos que podrían impulsar la búsqueda de coaliciones a escala local. Así, los movimientos locales jugarán un papel clave.

Según el registro del CNE, en Ecuador existen 231 partidos y movimientos políticos. De ellos, solo 17 son de ámbito nacional; 63 son provinciales y 137 cantonales.

Con esa realidad, Ron menciona el apadrinamiento que podrían buscar las organizaciones políticas.

Para la analista política Grace Jiménez, el adelanto de las votaciones reducirá el tiempo para la construcción de candidaturas y limitará el margen para las primarias y las alianzas. En ese escenario, los movimientos que cuentan con una estructura nacional sólida o con capital político derivado de estar en el gobierno podrían verse beneficiados.

Aunque ADN cuenta con los segundo, su estructura territorial es débil, según la analista. En cambio, RC está obligada a buscar un padrino al no contar con su lista por suspensión.

“La batalla será territorial. ADN tiene poder nacional y narrativa de gestión. Pero en seccionales la dinámica es distinta. Domina quien tiene una estructura barrial y liderazgos cantonales”, explica la experta.