Sorteo Copa Ecuador 2026 EN VIVO hoy: hora y dónde ver
Tras finalizar la primera etapa, el torneo definirá los cruces por los 16avos de final donde ya aparecen los equipos de la Serie A
Lo que debes saber
- Este lunes 27 de abril se realizará el sorteo de los 16avos de final de la Copa Ecuador.
- En esta fase ya entran en disputa los equipos de la Serie A de la LigaPro que se cruzarán contra clubes de la Serie B o Segunda Categoría.
- Los 16avos, que se juegan a un partido, comenzarán a disputarse en mayo.
La Copa Ecuador 2026 pasará oficialmente a la siguiente ronda, la de 16avos de final, cuando realice el sorteo este lunes 27 de abril. Ahí se conocerán todos los cruces de esta fase que se disputa a un solo partido.
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Otra cosa que hay que tener presente es que en los 16avos ya entran en competencia los equipos de la Serie A de la LigaPro. Por lo que ellos se cruzarán con los clasificados de la primera fase que son clubes de la Segunda Categoría y la Serie B.
Hay que recordar que los equipos de menor categoría harán de locales contra los de la A. Esa es la ventaja deportiva que se les da para tratar de emparejar la serie. Por lo que a Liga de Quito, Independiente del Valle, Barcelona y Emelec les puede tocar un equipo de Segunda.
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¿A qué hora y por dónde se puede seguir el sorteo?
El sorteo se llevará a cabo este lunes 27 de abril a partir de las 19:30. Y será transmitido por el canal DSports y se puede ver también por la aplicación DGO.
Equipos que estarán en el sorteo de 16avos de final
Clasificados de la primera ronda
- San Antonio
- Daquilema
- Insutec
- Huaquillas
- Juventud Italiana
- Cuenca Juniors
- La Unión
- Deportivo Santo Domingo
- 9 de Octubre
- Independiente Juniors
- Astillero FC
- El Nacional
- Vinotinto
- Baños Ciudad de Fuego
- Gualaceo
- Liga de Portoviejo
Equipos de la Serie A
- Independiente del Valle
- Liga de Quito
- Universidad Católica
- Barcelona SC
- Emelec
- Guayaquil City
- Orense
- Manta
- Delfín SC
- Mushuc Runa
- Técnico Universitario
- Macará
- Deportivo Cuenca
- Leones FC
- Libertad
- Aucas