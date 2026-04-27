Sorteo Copa Ecuador 2026 EN VIVO hoy: hora y dónde ver

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Este lunes 27 de abril se realizará el sorteo de los 16avos de final de la Copa Ecuador.



En esta fase ya entran en disputa los equipos de la Serie A de la LigaPro que se cruzarán contra clubes de la Serie B o Segunda Categoría.

Los 16avos, que se juegan a un partido, comenzarán a disputarse en mayo.

La Copa Ecuador 2026 pasará oficialmente a la siguiente ronda, la de 16avos de final, cuando realice el sorteo este lunes 27 de abril. Ahí se conocerán todos los cruces de esta fase que se disputa a un solo partido.

Otra cosa que hay que tener presente es que en los 16avos ya entran en competencia los equipos de la Serie A de la LigaPro. Por lo que ellos se cruzarán con los clasificados de la primera fase que son clubes de la Segunda Categoría y la Serie B.

Hay que recordar que los equipos de menor categoría harán de locales contra los de la A. Esa es la ventaja deportiva que se les da para tratar de emparejar la serie. Por lo que a Liga de Quito, Independiente del Valle, Barcelona y Emelec les puede tocar un equipo de Segunda.

¿A qué hora y por dónde se puede seguir el sorteo?

El sorteo se llevará a cabo este lunes 27 de abril a partir de las 19:30. Y será transmitido por el canal DSports y se puede ver también por la aplicación DGO.

Equipos que estarán en el sorteo de 16avos de final

Clasificados de la primera ronda

San Antonio

Daquilema

Insutec

Huaquillas

Juventud Italiana

Cuenca Juniors

La Unión

Deportivo Santo Domingo

9 de Octubre

Independiente Juniors

Astillero FC

El Nacional

Vinotinto

Baños Ciudad de Fuego

Gualaceo

Liga de Portoviejo

Equipos de la Serie A