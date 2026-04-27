Leones acusa haber sido "robado" en el estadio de Independiente del Valle

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

Independiente del Valle venció 2-1 a Leones del Norte por la undécima fecha de la LigaPro; sin embargo, los imbabureños denunciaron que “les robaron” el partido en el estadio de los de Sangolquí.

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La declaración del portero visitante, Leonel Nazareno, desató la polémica: “esto no puede ser, no nos pueden estar robando así, ¡por favor!”. La queja del jugador apuntó directamente a los integrantes del VAR, quienes decidieron anular una jugada previa que terminó en gol de Leones por un fuera de juego milimétrico.

A los cuestionamientos al videoarbitraje por parte de los imbabureños se sumó los de su entrenador, el exfutbolista Edison Méndez, quien sentenció: “El árbitro estuvo bien. Yo apunto más al VAR; lo que ellos deciden es lo que me incomoda”, sostuvo.

Inmediatamente Kinito ahondó: “no necesitamos que ningún árbitro, ni VAR cuestione a este equipo; no queremos que nos regalen nada, ni que nos quiten nada”, enfatizó.

De acuerdo con las asignaciones los encargados de asistir al árbitro Juan Carlos Andrade desde el videoarbitraje fueron Roberto Sánchez como árbitro VAR y Susana Corella como AVAR 1.

El macador, más allá de la polémica arbitral, resulta importante para ambos representativos, ya que a falta de partidos para que termine la fecha 11, Independiente del Valle marcha como líder absoluto del campeonato con 25 puntos, seguido de cerca por Universidad Católica (22).

Mientras que a Leones lo ‘hunde’ en la tabla, pues aparece en el puesto 14, a dos del colista, Manta. Un reclamo del equipo imbabureño lo pondría a la par en puntos (11) con Técnico Universitario.

Para IDV, la victoria los confirma como punteros de la LigaPro con 25 puntos; Leones se hunde en el puesto 14 con 10.API

Duelo de dirigentes

El presidente de Leones, Estaban Paz, calificó de bueno el desempeño del equipo dirigido por Méndez; no obstante, quedó inconforme con la actuación del arbitraje en general durante el partido.

Al tiempo que añadió que “vamos a revisar bien la jugada del gol que nos anulan; me parece que el VAR no estuvo fino hoy. Revisaremos las acciones polémicas para analizar si elevamos una protesta a la comisión de arbitraje, pero nos vamos insatisfechos por la actuación del VAR porque veo que hay una equivocación”.

En contrapartida, el presidente vitalicio de Independiente del Valle, Michel Deller, fue un poco más cauto en sus declaraciones. “Pensé que fue gol, después lo vi en la televisión y fue offside; pequeño, pero lo fue, no hay mucha discusión”, dijo sin tomar en cuenta las declaraciones de Leonel Nazareno.

Próximos partidos

Ahora IDV viajará a Paraguay para jugar ante Libertad por la Copa Libertadores, mientras que Leones preparará su partido ante Emelec por la LigaPro.