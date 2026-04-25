El PSE quiere a Augusto Barrera como candidato a la Alcaldía de Quito: Esto dice el exalcalde

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

¿El exalcalde de Quito Augusto Barrera será candidato en las seccionales de 2026? El Partido Socialista Ecuatoriano lo quiere en la papeleta, pero aún no es una decisión tomada.

El exburgomaestre dijo que ha recibido la invitación de organizaciones políticas y colectivos sociales.

Este 25 de abril de 2026, la posibilidad de que Barrera integre la lista de aspirantes a la Alcaldía de la capital se difundió con fuerza en redes sociales.

EXPRESO se comunicó con él y esta fue su respuesta: “En este momento, más que nombres, creo que debemos lograr la mayor unidad posible y un plan de trabajo para la ciudad. Esa me parece la prioridad ahora”.

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Es decir, por un lado confirmó que ha recibido propuestas de postularse por tercera ocasión, pero no aseguró que se trate de una decisión tomada.

Barrera llegó a la Alcaldía de Quito de la mano del entonces movimiento correísta Alianza PAIS. Estuvo en el cargo entre 2009 y 2014, durante el gobierno de Rafael Correa.

No logró la reelección. Perdió las seccionales frente a Mauricio Rodas y se convirtió en el primer alcalde en no reelegirse tras la gestión de Paco Moncayo. Durante su administración se iniciaron los estudios para la construcción del Metro.

¿Qué dice el Partido Socialista Ecuatoriano?

EXPRESO también contactó al presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo. Él fue más directo sobre la aspiración de la organización. Ante la consulta sobre si Barrera será el candidato del PSE, Vallejo respondió:

“Desde hace varios meses venimos conversando de la necesidad de conformar un frente amplio que, bajo un programa claro para la ciudad y la provincia, pueda articularse en el campo electoral; propusimos al Dr. Barrera para la alcaldía y a la Dra. Verónica Silva para la prefectura, seguimos conversando con organizaciones sociales y políticas para concretar la iniciativa del frente amplio y las candidaturas en mención”.

Verónica Silva fue candidata a la Vicepresidencia en las pasadas elecciones de 2025..KARINA DEFAS/EXPRESO

Una carrera contra el tiempo

El Consejo Nacional Electoral decidió adelantar las votaciones de las seccionales. En un inicio, la fecha prevista para el sufragio era el 14 de febrero de 2027. Sin embargo, con base en un informe de la Secretaría Nacional de Riesgos, el organismo resolvió adelantar la jornada al 29 de noviembre de 2026.

Con esa decisión, la mayoría de fechas del calendario electoral se modificaron. Las organizaciones políticas deberán realizar sus procesos de democracia interna entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026. Asimismo, las candidaturas deberán inscribirse entre el 2 y el 17 de agosto de 2026.