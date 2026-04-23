Elecciones 2026: 214 agrupaciones locales se reactivan en Ecuador

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber 214 movimientos locales se reactivan en Ecuador antes del cierre del registro electoral del 3 de mayo





CNE confirma más de 230 organizaciones habilitadas para elecciones seccionales del 29 de noviembre





Agrupaciones locales emergen para alianzas ante nuevas reglas electorales rumbo a 2026





Con el cierre del plazo de inscripción de organizaciones políticas cada vez más cerca, el mapa electoral ecuatoriano comienza a definirse de cara a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. En este contexto, 214 agrupaciones políticas locales han reactivado su personería jurídica para poder participar en el proceso.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó el 3 de mayo como fecha límite para el registro de partidos y movimientos que podrán presentar candidaturas a alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales para el período 2027–2031.

Hasta el 9 de marzo, el organismo contabilizaba 231 organizaciones políticas inscritas, distribuidas entre partidos nacionales, movimientos nacionales y agrupaciones provinciales, cantonales y parroquiales.

Requisitos para conformar un movimiento político local

La normativa electoral establece que para la inscripción de un movimiento político se requiere el respaldo de al menos el 1,5 % del padrón electoral correspondiente a la jurisdicción donde se busca operar.

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Actualmente, la mayor concentración de movimientos locales se registra en provincias como Loja y Manabí, seguidas por Pichincha, Azuay, El Oro y Guayas, según datos oficiales.

Durante 2025 se registraron dos nuevos movimientos de alcance provincial, mientras que otras 21 agrupaciones en diez provincias continúan en proceso de recolección de firmas para obtener su reconocimiento legal.

La reactivación de estos movimientos responde, en gran medida, a los plazos establecidos por el calendario electoral y a la necesidad de servir como vehículos legales para candidaturas locales.

Manabí y Guayas concentran la atención política

Manabí destaca por su alto número de movimientos activos en distintos niveles territoriales. La provincia ha sido tradicionalmente un bastión de la Revolución Ciudadana, organización que obtuvo resultados relevantes en las elecciones seccionales de 2023, aunque actualmente se encuentra suspendida y fuera de la papeleta con su lista oficial.

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Ante esta situación, dirigentes del correísmo han buscado acercamientos con movimientos provinciales para asegurar la participación de sus candidatos. En paralelo, otras agrupaciones locales intentan consolidarse y disputar espacios clave, incluida la Prefectura.

En Guayas, pese a contar con el mayor número de electores del país, el número de movimientos locales es menor. Allí, organizaciones tradicionales como el Partido Social Cristiano (PSC) analizan alianzas con movimientos cantonales y provinciales para fortalecer su presencia electoral.

Dirigentes políticos reconocen que las alianzas con movimientos locales son fundamentales ante los ajustados tiempos del proceso electoral. Sin embargo, las reformas al Código de la Democracia, vigentes desde 2025, modificaron el sistema de distribución de votos en alianzas y ya no garantizan la conservación de la personería jurídica si no se alcanza el umbral mínimo de votación.