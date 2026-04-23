CNE cambia reglas de candidaturas: así quedan los requisitos y la paridad

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

El martes 21 de abril del 2026, en la sesión 027-PLE-CNE-2026, se aprobó la reforma para la calificación e inscripción de candidaturas de elección popular. Estos cambios tienen que ver con temas relacionados con la pertenencia y paridad.

En cuanto al requisito de pertenencia, los candidatos a dignidades deben haber residido en la jurisdicción en donde buscan convertirse en representantes, de forma ininterrumpida los dos años previos a la inscripción.

Ante un notario deben registrar cuánto tiempo han vivido en la jurisdicción. Además, los candidatos tienen que constar en el registro electoral de los más recientes comicios.

Antes de la reforma, el candidato debía haber nacido o vivido los dos últimos años previos a la inscripción, constar en el registro electoral y otro requisito era haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral. Uno de los precandidatos a la alcaldía de Quito no cumplía con este punto.

Sobre la paridad

En Ecuador, la paridad no es opcional, es un requisito obligatorio, garantizado por la Constitución. En la más reciente reforma, el Consejo Nacional Electoral acordó frente a las elecciones seccionales del 29 de noviembre del 2026:

El 50 % de las listas de candidatos a las dignidades deben estar lideradas por mujeres.

El 50 % de las candidaturas que inscriba una organización política debe ser de mujeres.

También del 50 % de listas para concejalías deben ser encabezadas por mujeres.

¿Qué ha ocurrido en otras elecciones con aspirantes?

En octubre del 2022, Inty Gronnenberg no pudo inscribirse como candidato a la Alcaldía de Quito por la Izquierda Democrática porque no constaba en el registro electoral y no votó en las más recientes elecciones.

Asimismo, en 2022, el Tribunal Contencioso Electoral no inscribió la candidatura para concejala de Quito de Carina Vance, exministra de Salud. Eso debido a que la correísta no permaneció en la capital dos años, de forma ininterrumpida antes de los comicios. Ella alegó una causa de fuerza mayor: la pandemia provocada por la COVID-19.