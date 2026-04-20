¿Juan Zapata a la Alcaldía de Quito? Esto dijo tras ser incluido en encuesta

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Juan Zapata negó que sea precandidato a la Alcaldía de Quito o estar en conversaciones para participar en las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre del 2026. Lo afirmó en diálogo con EXPRESO, luego de que su nombre apareciera en una encuesta de Click Research sobre predisposición del voto.

El sondeo incluyó siete nombres, entre ellos figuras que no han expresado intención de postularse, como Paco Moncayo, exlegislador y exalcalde de Quito en dos períodos; Michel Deller, empresario y dirigente deportivo; y el propio Zapata.

“Durante dos años y medio me he dedicado a la vida académica y privada. No he tenido presencia pública ni actividad política”, afirmó Zapata este lunes 20 de abril de 2026, un día después de la difusión del estudio. “Agradezco a quienes consideran mi nombre, por mi paso como secretario de Seguridad. Conozco la ciudad y sus problemas”, añadió.

¿Quién es Juan Zapata?

Zapata fue secretario de Seguridad del Municipio de Quito durante la alcaldía de Mauricio Rodas. También se desempeñó como ministro del Interior y director del ECU-911 en el gobierno de Guillermo Lasso.

El 29 de mayo del 2024 fue censurado por la Asamblea Nacional, por incumplimiento de funciones. No podía ejercer cargo público durante dos años.

¿Está cerca de SUMA?

Consultado sobre eventuales acercamientos con SUMA —organización política con la que Rodas ganó la Alcaldía de Quito—, Zapata aseguró que no ha aceptado propuestas. “No le he dado un sí a ningún partido. No tenía planes en la política. Es una sorpresa agradable. Solo Dios decidirá el camino”, señaló.

El exfuncionario también indicó que no mantiene cuentas en redes sociales como X, Instagram o Facebook, y que, tras la publicación de la encuesta, ha recibido llamadas de dirigentes barriales.

Sobre el aumento de siniestros de tránsito en la capital

Antes de su paso por la administración municipal, Zapata impulsó la campaña “Corazones Azules” desde la Policía Nacional, enfocada en la prevención de siniestros de tránsito. Sobre el aumento de accidentes y fallecidos en Quito, fue crítico: “En la ciudad se sigue perdiendo vidas en las vías. Se necesitan campañas que superen lo que se hizo entonces”.

¿Por qué Click Research colocó a Zapata en su encuesta?

Francis Romero, director de Click Research, consultado por este medio, no explicó de dónde surgió el nombre de Zapata. "El capitán Zapata me quiere matar porque le he puesto, no hay candidaturas ni nombres (en firme). Hicimos lo más profesional. Fue predisposición de voto de cada figura. Deller tampoco ha hablado de política, ha tenido éxito en el deporte".