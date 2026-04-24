Sociedad Patriótica anunció su precandidato a la Alcaldía de Quito y lo calificó como 'outsider'

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Los precandidatos para las seccionales de 2026 continúan apareciendo. Esta vez, el Partido Sociedad Patriótica anunció un nuevo nombre para la Alcaldía de Quito. Se trata de Alejandro Guevara, quien fue presentado por el líder de esa organización política, Lucio Gutiérrez.

“Quito por el cambio. Doctor Alejandro Guevara, precandidato a la Alcaldía por la tercera vía”, escribió Gutiérrez en su perfil de la red social X. Allí, de forma indirecta, también arremetió contra otros precandidatos al mismo cargo.

“Ni los unos ni los otros, que tienen o tuvieron glosas, grillete y antecedentes penales”, escribió el expresidente de la República.

Dos de esos señalamientos tenían destinatarios definidos. Uno, sobre el grillete, apuntó a Jorge Yunda, quien enfrentó un proceso judicial por la compra de pruebas durante la pandemia del covid-19 y tuvo que portar un dispositivo de vigilancia electrónica. El otro, sobre las glosas, se dirigió al actual alcalde de la capital, Pabel Muñoz.

Hay que tomar en cuenta que ambos perfiles ocupan los primeros lugares en cuanto a preferencia de voto en las últimas encuestas. Yunda ya confirmó su participación, aunque sin una definición clara sobre el partido que lo auspiciará.

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Muñoz ha señalado que aspira a la reelección, pero la Revolución Ciudadana aún trabaja en la hoja de ruta para su participación, en medio de la suspensión del movimiento tras una decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri.

¿Quién es Alejandro Guevara?

Lucio Gutiérrez definió a Guevara como un profesional brillante, joven y preparado. Además, lo calificó como el ‘outsider’ de las próximas elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026.

Guevara, tras la decisión del CNE de adelantar las votaciones —que inicialmente estaban previstas para el 14 de febrero de 2027—, cuestionó a la presidenta del organismo, Diana Atamaint, sobre todo en lo relacionado con su explicación acerca de la diferencia entre elecciones y votaciones.

En un video difundido en redes sociales, Guevara anunció la presentación de un recurso ante la Corte Constitucional. También aseguró que la seguridad jurídica fue vulnerada tras la actualización del calendario electoral.