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Fondo electoral en Ecuador: así se repartirán los $ 13,4 millones

El CNE aprobó un fondo de $ 13,4 millones para la promoción electoral de los comicios seccionales de noviembre. No se entrega dinero en efectivo a candidatos

Las elecciones seccionales se realizarán el próximo 29 de noviembre de 2026.

Las elecciones seccionales se realizarán el próximo 29 de noviembre de 2026.Foto: cortesía / CNE

SARA OÑATE
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SARA OÑATE

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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el informe técnico que define la proyección del Fondo de Promoción Electoral para los comicios seccionales del próximo 29 de noviembre. 

Te invitamos a leer: CNE aprueba un fondo de promoción electoral de más de $13 millones para las seccionales

El monto asciende a $ 13,4 millones, recursos que serán destinados a financiar la difusión de campañas políticas en distintos medios de comunicación.

El presupuesto cubrirá publicidad en prensa escrita, radio, televisión, vallas y plataformas digitales, espacios que los candidatos podrán utilizar para posicionar sus propuestas de cara a la elección de alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Durante la sesión, los consejeros del CNE recordaron que estos recursos no se entregan directamente a los partidos o candidatos. En su lugar, el sistema contempla un mecanismo de asignación controlada que busca garantizar la transparencia en el uso del dinero público.

¿Cómo funciona el fondo?

El modelo de financiamiento electoral establece varias etapas: 

  • Las organizaciones políticas definen en qué medios desean pautar su publicidad
  • El CNE gestiona la contratación de los espacios publicitarios
  • El Ministerio de Economía y Finanzas realiza los pagos directamente a los proveedores de comunicación registrados, una vez verificadas las pautas.

Además, la distribución de los recursos responde a porcentajes establecidos en el Código de la Democracia. Para prefectos, alcaldes y concejales rurales se asigna el 7,5 % del fondo; para concejales distritales, el 3,75 %; y para vocales de juntas parroquiales, el 3,2 %.

La campaña electoral se desarrollará entre el 12 y el 26 de noviembre, periodo en el que las organizaciones políticas podrán hacer uso de este fondo para difundir sus propuestas. 

Con este esquema, el CNE busca regular el acceso a la promoción electoral y evitar el uso indebido de recursos durante el proceso democrático.

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