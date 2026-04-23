Registro electoral pasivo en Ecuador: cómo inscribirse para votar en 2026

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe En el registro electoral pasivo se incluye a los ciudadanos que no han votado en cuatro elecciones consecutivas y, en ese periodo, no hayan realizado trámites en el CNE

y, en ese periodo, no hayan realizado trámites en el CNE El trámite se realiza, de manera virtual o presencial, hasta el 24 de junio

Las elecciones seccionales serán el 29 de noviembre de 2026

Cuando un ciudadano no sufraga en cuatro elecciones consecutivas y, durante ese tiempo, no realiza trámites en el Consejo Nacional Electoral (CNE), es incluido en el registro electoral pasivo.

El CNE informó, el 2 de abril de 2026, que se había incluido a 1’302.535 ciudadanos en ese listado para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Esos comicios, previstos para 2027, se adelantaron para el próximo 29 de noviembre de 2026.

Cómo se realiza el trámite del registro electoral pasivo

El CNE informó, en una publicación en su cuenta de la red social X, que quienes estén en este registro se pueden habilitar para votar, hasta el próximo 24 de junio.

Debe realizar los siguientes pasos:

Registrar su usuario en el sitio web de los servicios en línea del CNE Escoja la opción de habilitación de registro electoral pasivo al registro electoral Ingrese la documentación: copia de cédula, pasaporte o documento de identidad consular; y foto estilo carné Llene el formulario La respuesta a su trámite le llegará vía correo electrónico

Está previsto que el padrón electoral se publique el próximo 2 de julio.

Dónde realizar el trámite presencial

Puede acudir a las delegaciones provinciales del CNE, que se encuentran en este listado. Si está fuera del país, vaya a uno de los consulados que están en este sitio web.