'Frutinovelas': el fenómeno viral de TikTok que convierte frutas en protagonistas del drama

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Personajes como fresas, plátanos o piñas cobran vida gracias a herramientas de IA, elevando lo absurdo a un nuevo nivel de entretenimiento.

Muchas tramas reinterpretan clásicos como Yo soy Betty, la fea o Sin senos no hay paraíso, conectando con la nostalgia del público.

Los usuarios no solo consumen, también proponen giros en la historia, finales alternativos y nuevos personajes.

Entre infidelidades, traiciones y giros inesperados, lo que empezó como contenido absurdo terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más adictivos de redes sociales.

En TikTok e Instagram, las frutinovelas, impulsadas por inteligencia artificial, están reinventando las telenovelas clásicas con un toque de humor, exageración y surrealismo y ya acumulan millones de visualizaciones en las plataformas digitales.

Yo soy Betty: La Pera

Inspirada en la icónica telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea, esta versión viral reimagina la historia con frutas como protagonistas. Pera “Betty” se convierte en el centro de una narrativa de amor no correspondido con Manzana (armando).

La trama gira en torno a la inseguridad y superación dentro de un entorno laboral dominado por apariencias. Lo destacado es que la esencia de la historia se mantiene, se enfoca en una protagonista subestimada que poco a poco gana protagonismo.

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Sin Melones No Hay Paraíso

Es una parodia de Sin senos no hay paraíso, esta frutinovela mantiene el drama intenso de la versión original. La historia gira en torno a Fresalina (Catalina Santana), cuya vida está marcada por la ambición y relaciones tóxicas.

Entre el elenco de las frutas también se encuentra Platiti que hace referencia a El Titi y Diablicereza a La Diabla.

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La Reina del Frutiflow

Esta frutinovela centrada en la Reina del Flow fusiona música, venganza y superación personal en un universo protagonizado por Cherreiny (Yeimy Montoya), quien lucha por recuperar su vida mientras enfrenta traiciones del pasado.

A diferencia de otras novelas generadas con IA, aquí el componente musical y emocional tiene mayor peso, lo que la convierte en una de las más dinámicas dentro del fenómeno.

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Pasión de Frutales

Basada en Pasión de Gavilanes, una de las historias más emblemáticas del drama latino. Esta frutinovela se enfoca en dos familias enfrentadas, romances prohibidos y secretos que marcan generaciones.

La hermanas Elizondo quienes viven en la Hacienda Aguacate son representadas por Maracuya, Duraznita y Cerezsa, mientras que los Reyes son interpretados por Plátano, Pepino y Banano.

Su atractivo está en el dramatismo. Es una de las adaptaciones que más respeta el tono clásico de las telenovelas, lo que la vuelve especialmente atractiva para quienes crecieron con este tipo de historias.

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La Casa de los Fruti Famosos

Basada en los realities de encierro y 24/7, como La Casa de los Famosos, esta propuesta mezcla estrategia, convivencia y drama entre frutas que dicen ser “celebridades”.

A diferencia de las otras, no adapta una novela específica, sino que construye su propia narrativa basada en conflictos diarios de la vida real.

Aquí, las alianzas, discusiones y romances son el eje central. Cada episodio presenta situaciones impredecibles que mantienen a la audiencia expectante.