Frutinovelas con inteligencia artificial: qué son y por qué se viralizan en redes

Las frutinovelas con inteligencia artificial conquistan TikTok y redes sociales. Frutas y verduras recrean melodramas

En las últimas semanas, los clips de frutinovelas (telenovelas con frutas y verduras como protagonistas) se han viralizado en TikTok y otras redes sociales. Con cifras que alcanzan hasta 30 millones de vistas en solo siete días, este fenómeno mezcla humor absurdo, melodrama y creatividad digital.

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Al igual que los brainrots, que también captaron gran atención del público, las frutinovelas muestran cómo la inteligencia artificial puede generar contenido altamente viral. Estas series cortas destacan por su capacidad de enganchar al público mediante contrastes y parodias de clichés televisivos clásicos.

Frutas y verduras protagonizan melodramas breves creados con inteligencia artificial. Imagen Generada con IA

Cómo nacen las frutinovelas

Estas microhistorias combinan inteligencia artificial y edición rápida. Filtros de reconocimiento facial permiten que frutas y verduras tengan ojos, bocas y expresiones humanas, recreando escenas de celos, traiciones y secretos familiares.

Cada fruto tiene personalidad propia: un aguacate puede ser el villano calculador, mientras que una uva interpreta a la hija inocente o al romance fugaz. Los creadores se inspiran en telenovelas clásicas, realities o incluso hechos de la vida cotidiana, generando momentos cómicos que capturan al espectador.

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Por qué los usuarios no pueden dejar de verlas

El secreto del éxito está en el contraste y la exageración: zoom rápidos, música de suspenso y efectos de sonido mientras las frutas se "golpean" entre sí. En cápsulas de apenas 30 segundos, condensan toda la intensidad emocional de un episodio largo de telenovela.

El humor absurdo y la parodia hacen que estos clips sean adictivos y provocan que los espectadores regresen por más.

Más allá del entretenimiento

El fenómeno de las frutinovelas ha captado la atención de marcas de alimentos y creadores. Historias con frutas como protagonistas humanizan los productos y acercan la audiencia de manera inesperada.

También reflejan cómo las nuevas generaciones consumen melodramas: no en episodios de una hora, sino en cápsulas breves y virales que condensan toda la emoción.

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