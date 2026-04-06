Young Miko anuncia su gira 2026: ¿habrá concierto en Ecuador?

La cantante puertorriqueña se prepara para conquistar escenarios internacionales en 2026.

Este lunes 6 de abril, Young Miko sorprendió a sus seguidores al anunciar su Late Checkout Tour 2026. Una gira internacional que promete recorrer 11 países y 31 ciudades, empezando en Dinamarca y pasando por Europa, México y Estados Unidos.

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La gira que refleja su vida y música

El tour sirve de soporte a su segundo álbum, Do Not Disturb. Según Miko, el disco nace de un momento intenso en su vida, entre giras y cambios personales. “Estuve extrañando mucho a mi familia... Todo este caos afectó mis relaciones, mi trabajo, mi vida familiar. Me sentí apagada y despegada de mí misma”, confesó.

El Late Checkout Tour no solo es un recorrido de conciertos; es un capítulo que muestra su crecimiento artístico y personal.

Fechas y paradas clave de la gira

El tramo norteamericano iniciará el 13 de octubre en Seattle y cerrará el 5 de noviembre en el Barclays Center de Nueva York, con escalas en Houston, Miami y Atlanta. En México ofrecerá cuatro conciertos, incluyendo Guadalajara y Ciudad de México.

Ecuador aún no figura en la lista oficial, pero los seguidores mantienen la esperanza de un anuncio pronto .

Cómo conseguir boletos

La preventa será el 7 de abril a las 10:00 y la venta general inicia el 10 de abril a la misma hora.

Young Miko: éxitos que trascienden fronteras

Conocida por hits como 'Wassup', 'Lisa', 'Classy 101' con Feid y 'FINA' con Bad Bunny, Miko sigue consolidando su carrera en la música urbana. Su reciente colaboración con Gap para la primera campaña en español muestra que su influencia va más allá de los escenarios.

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