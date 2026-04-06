Docuserie de Hulk Hogan llegará a Netflix con su última entrevista

La docuserie se estrenará una semana después de WrestleMania producido por WWE

Hulk Hogan fue el comisionado de Real American Freestyle y firmó con la WWE como embajador de la marca

Netflix anunció este 6 de abril el estreno de Hulk Hogan: Real American, una docuserie que llegará el 22 de abril y que incluirá la última entrevista en vida del legendario luchador. La producción, compuesta por cuatro episodios, repasará su ascenso como figura clave de la lucha libre, así como los aspectos más personales y polémicos que marcaron su vida fuera del ring.

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El hombre detrás de la leyenda

Antes de convertirse en Hulk Hogan, fue Terry Bollea. La docuserie busca precisamente mostrar esa dualidad entre el personaje que conquistó al mundo y el hombre real detrás del mito.

A través de material inédito y testimonios cercanos, la producción promete un retrato sin filtros que profundiza en su vida personal, sus inicios en la lucha libre y el fenómeno global que representó la llamada “Hulkmania”.

Su última entrevista, el eje del documental

Uno de los elementos más impactantes de la serie es la inclusión de la última entrevista que el luchador concedió antes de su fallecimiento en 2025.

En el adelanto, Hogan reflexiona sobre su vida y deja frases que anticipan un tono íntimo y revelador, abordando tanto su legado como los momentos más complejos de su trayectoria.

Entre la gloria y la polémica

El documental no solo repasará sus logros en el ring, sino también las controversias que marcaron su imagen pública en los últimos años.

Desde su impacto como figura clave en la expansión global de la lucha libre hasta las críticas por sus declaraciones fuera del ámbito deportivo, la serie plantea una mirada completa sobre su figura.

Testimonios cercanos y momentos íntimos

Además de su propia voz, la docuserie contará con testimonios de personas cercanas, incluyendo a su exesposa Linda Hogan, quien comparte reflexiones sobre su relación y los años posteriores a su separación.

Estas declaraciones aportan una dimensión más humana al relato, mostrando aspectos emocionales que rara vez fueron visibles durante su carrera pública.

Un estreno que llega tras WrestleMania

El lanzamiento de la docuserie se dará, apenas una semana después de WrestleMania, uno de los eventos más importantes de la WWE.

Con cuatro episodios de aproximadamente una hora cada uno, la producción busca convertirse en una pieza clave para entender el impacto cultural de una de las figuras más influyentes en la historia del entretenimiento deportivo.

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