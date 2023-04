Para que una relación de pareja sea exitosa, es importante que ambos trabajen en estos cinco componentes claves: comunicación, confianza, afinidad, respeto mutuo y sexualidad. Sin embargo, es muy frecuente que todos puedan enfrentar dificultades en algún elemento, saberlo manejar y tratarlo a tiempo, permite que el amor fluya de la mejor manera.

En el caso de la sexualidad, existen diversos problemas que pueden llegar a perjudicar la relación de pareja como la disfunción eréctil, la eyaculación precoz o el trastorno del deseo sexual. Debido a que no solo los aleja, sino que también puede llenar de inseguridades a ambas partes.

En el quinto episodio del pódcast Sanamente, hablamos con la especialista en ginecología, colposcopista y sexología clínica, Fanny Sañay, quien habló sobre la falta del deseo sexual dentro de una relación pareja y cómo tratarla.

Según la experta, no es normal que este trastorno ocurra en personas jóvenes. “Todos los días recibo en mi consultorio mujeres que no tienen deseo sexual. Lo primero que debo tener en cuenta es la edad de la paciente, no es muy común que una joven de 25 años me diga eso, si es así, se debe investigar”.

Fanny cuenta que la falta de deseo sexual ocurre por dos factores: orgánico o psicológico. El primero es cuando hay algo a nivel genital que puede ocasionar dolor o incomodidad al momento de mantener relaciones sexuales. Por ejemplo, en las mujeres puede ocurrir resequedad vulvovaginal o infección vaginal, algo que puede ocurrir a partir de los 40 años. Mientras que en la parte psicológica puede influir el estrés, o el caso de perdonar una infidelidad.

En cuanto a los hombres, la doctora explica que la disminución del deseo o la disfunción eréctil es frecuente que empiece a ocurrir a partir de los 50 años. Si esto ocurre a una edad temprana debe acudir al médico.

Si deseas conocer más sobre el tema, escucha el pódcast completo en Spotify.