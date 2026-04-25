Control de estaciones de servicio en Guayaquil: instituciones aclaran competencias

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Con la debida consideración y respeto, remito respuesta institucional al comentario publicado en este prestigioso medio de comunicación, a través del cual el ciudadano, Sr. Guillermo Martínez Tubay manifiesta su preocupación respecto a la ubicación de varias estaciones de servicio a lo largo de la Av. Quito, en el tramo comprendido de sur a norte de la ciudad, así como el cumplimiento de las normas de seguridad y obtención de los permisos habilitantes correspondientes.

Es importante señalar que las estaciones de servicio referidas cuentan con los respectivos permisos de funcionamiento emitidos por esta benemérita institución, conforme a las competencias que nos han sido asignadas en el marco de la normativa constitucional y legal vigente, así como de las normas y reglamentos aplicables en materia de prevención y protección contra incendios.

Dichos permisos se otorgan una vez verificado el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas, incluyendo aquellas contempladas en normas técnicas nacionales e internacionales que regulan este tipo de establecimientos.

En este sentido, y como resultado de las inspecciones técnicas efectuadas dentro del ejercicio de nuestras atribuciones, se ha determinado que las estaciones de servicio referidas mantienen vigente su permiso de funcionamiento en lo que respecta al cumplimiento de las medidas de seguridad contra incendios exigibles.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante precisar que los aspectos vinculados a la planificación territorial, uso y factibilidad del suelo, así como la autorización de construcción de este tipo de infraestructura, corresponden a las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

De igual manera, la regulación, control técnico y supervisión del cumplimiento de la normativa específica del sector hidrocarburífero, así como la emisión de los permisos correspondientes en dicho ámbito, son atribuciones de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburo (ARCH).

No obstante, esta benemérita institución ratifica su compromiso de continuar ejecutando de manera permanente los procesos de control, inspección y verificación dentro de sus competencias, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad contra incendios.

Así como también, se mantendrá la coordinación interinstitucional con las entidades competentes, a fin de fortalecer las acciones de prevención y el cumplimiento integral de la normativa vigente, en resguardo de la seguridad de la ciudadanía.

Finalmente, se valora el interés ciudadano en estos temas, por lo que reiteramos nuestra disposición para atender y canalizar, en el marco de nuestras atribuciones, las inquietudes que se presenten.

En este contexto, se extiende una cordial invitación al ciudadano, señor Guillermo Martínez Tubay, para mantener una reunión de carácter técnico, en la cual se le podrá brindar una explicación más detallada y debidamente sustentada conforme a nuestras competencias.

Mayor Santiago Peña Moreira

Jefe de la Octava Brigada

Encargado de la Primera Jefatura