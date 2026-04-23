Transporte público en Ecuador: ocho meses después del subsidio, sin nueva tarifa

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Han pasado ocho meses del decreto mediante el cual el Gobierno subsidia al transporte público interprovincial, intraprovincial e intracantonal, por el alza de diésel. Tiempo en el cual se debieron elaborar metodologías para determinar el piso tarifario de los nuevos pasajes; sin embargo, parece que no están listas.

Una metodología simple, flexible y fácil de aplicar, que sirve para cualquier unidad de transporte (desde una carretilla hasta un metro), se pone a consideración. Sabiendo que el transporte de carga y/o pasajeros es cíclico (parte de A y vuelve a A), la tarifa del flete o pasaje, teniendo como base el ciclo (vuelta), se obtiene de multiplicar el costo del vehículo en una unidad de tiempo (hora) por el tiempo de la vuelta, dividido por la cantidad de carga o pasajeros servidos.

Variables clave: demanda, tiempo y costo del vehículo

Las variables independientes -costo hora vehículo, tiempo de vuelta y cantidad de pasajeros- son específicas y hacen la diferencia entre los distintos tipos de transporte.

La demanda de pasajeros depende del lugar geográfico, censo poblacional y capacidad de pago del usuario (Guayaquil, tres millones, poca capacidad) y se obtiene de las estadísticas que mantienen las empresas operadoras o mediante medición en sitio. El tiempo de la vuelta depende de las operaciones que realice el vehículo (carga, viaje de ida, descarga y retorno) y se obtiene por medición directa o de las estadísticas de las operadoras.

Estructura del costo hora del vehículo

El costo hora vehículo depende del tipo, modelo y potencia, y se obtiene de la suma de tres variables: costo de inversión, costo de operación y costo administrativo. El costo de operación es el más significativo, constituye el 80 % del costo hora vehículo, e incluye mantenimiento, combustible, recurso humano, multas, permisos de operación y peajes.

Los rubros más relevantes son el combustible -según precio por galón, potencia y velocidad de trabajo-, el mantenimiento -según recorrido, precio de repuestos y velocidad- y el recurso humano -según la tabla salarial-. Esta metodología, además de ser genérica, es flexible: cuando cambia el valor de alguna variable independiente, automáticamente cambia la tarifa. Por ejemplo, si el precio del diésel sube 64 %, el pasaje aumenta alrededor del 15 %.

Marco A. Zurita Ríos