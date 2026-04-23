¿Quién es la otra víctima que apareció en el caso de Andreína Lamota en Guayaquil?

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe Andreína Lamota asesinó a su madre, en octubre del 2025 , desmembró su cuerpo, lo guardó en una lavadora y se hizo pasar por ella

, desmembró su cuerpo, lo guardó en una lavadora y se hizo pasar por ella Fue sentenciada a 40 años de prisión y a inicios de abril fue trasladada a la cárcel La Roca , en Guayaquil

, en Guayaquil Las autoridades confirmaron que la mujer mató a su amiga Jeniffer Juliana Banguera, quien fue reportada como desaparecida en 2022

La desaparición de Jeniffer Juliana Banguera se cerró este miércoles 22 de abril de 2026, cuando se confirmó que un cadáver sin identificar era el suyo. Era amiga de Andreína Geomara Lamota Solís.

Lamota fue sentenciada, en febrero del 2026, a 40 años de prisión tras asesinar a su madre Martha Cecilia Solís Cruz, en octubre del 2025, en el sector de Sauces, norte de Guayaquil.

A inicios de abril fue trasladada, junto a otras 61 reclusas, a la cárcel de máxima seguridad, La Roca, ubicada a las afueras de la ciudad.

Asesinato de la amiga de Andreína Lamota

La madre de Banguera presentó, el 8 de enero de 2022, la denuncia por la desaparición de su hija. Ahí aseguró que un día antes fue a dejarla a la casa de Lamota, donde solía frecuentar e incluso quedarse a dormir.

Desde el celular de su hija le llegaban mensajes diciendo que había viajado por trabajo a Salitre (Guayas) y que no la buscaran porque se encontraba bien. Pero sospechó que fuera ella la autora del contenido.

Luego de que se conoció que Lamota mató a su propia madre y se hizo pasar por ella para despistar a su propia familia, los allegados de Banguera esperaban que la desaparición de su hija se aclare.