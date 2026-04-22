Cómo jubilarse en Ecuador en 2026: requisitos, edades y pasos ante el IESS

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El sistema ecuatoriano permite distintas rutas de jubilación, pero exige cumplir estrictamente con los años de aportación.



El trámite es completamente en línea, lo que reduce tiempos y facilita el acceso al beneficio.



Así, en 2026, la clave para jubilarse no es solo la edad, sino la trayectoria laboral registrada en el IESS.

Acceder a la jubilación en Ecuador en 2026 requiere cumplir una combinación de edad y años de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además de haber finalizado la relación laboral. El sistema no fija una edad única, sino varias alternativas que permiten a los afiliados acceder a una pensión mensual vitalicia.

El IESS establece que la jubilación por vejez se concede a quienes cumplen con los requisitos mínimos de aportación y edad, y realizan el trámite correspondiente en línea.

En este contexto, conocer las condiciones vigentes es clave para planificar el retiro laboral.

Requisitos para jubilarse en 2026

El esquema del IESS contempla cuatro opciones principales:

60 años de edad y 30 años de aportes (360 imposiciones)

65 años de edad y 15 años de aportes (180 imposiciones)

70 años de edad y 10 años de aportes (120 imposiciones)

Sin límite de edad con 40 años de aportes (480 imposiciones)

Estas combinaciones permiten que quienes tienen más años de contribución puedan jubilarse antes.

Paso a paso para solicitar la jubilación

En el caso de cumplir una de estas condiciones, el proceso para acceder a la jubilación es digital y se realiza a través del portal del IESS. Estos son los pasos:

Primero, el afiliado debe verificar su historial laboral y confirmar que cumple con los requisitos de edad y aportes.

Luego, es necesario estar cesante, ya que la pensión se activa únicamente cuando termina la relación laboral.

El siguiente paso es registrar una cuenta bancaria, donde se acreditará el pago mensual.

Finalmente, se debe ingresar al sistema del IESS con la clave personal y solicitar la jubilación. Tras la validación, la entidad aprueba el beneficio y se inicia el pago.

¿Cómo se calcula la pensión?

El monto de la jubilación no es fijo. El IESS calcula la pensión en función de dos variables:

El promedio de los mejores años de aportación

El número total de años aportados

En términos generales, a mayor tiempo de aportes, mayor será el valor de la pensión mensual.