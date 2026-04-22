Descuento en la luz en Ecuador: por qué el subsidio no alcanza para todos los hogares

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Gobierno dispuso un subsidio temporal para consumos de hasta 180 kWh, dirigido únicamente a familias afectadas por la ola de calor.

Aunque el subsidio equivale a unos 23 dólares, usuarios reportan incrementos anormales en sus facturas, por lo que el alivio resulta insuficiente frente al alza generalizada del costo de la energía.

El sector arrastra un déficit de más de USD 621 millones y el Estado ya subsidia parte del costo real del kWh, lo que hace inviable, técnicamente, extender el beneficio a todos los hogares sin agravar la situación fiscal.

El pasado 20 de abril, el presidente del país, Daniel Noboa, informó que ordenó un subsidio en las planillas de luz de hasta 180 kWh, por el mes de abril, y que aplica únicamente a las familias afectadas por la ola de calor.

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Pero, ¿por qué el subsidio no alcanza para todos los hogares?

Según los reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las altas temperaturas afectan principalmente a la región Litoral, especialmente a las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santa Elena, que registran las temperaturas más altas y sensaciones térmicas cercanas a 40 °C. Es decir, el alivio a las planillas de luz sería para los hogares de la costa ecuatoriana.

Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), el costo medio nacional del servicio eléctrico para este año es 12,83 centavos de dólar por kWh, lo que quiere decir que 180 kWh representa alrededor de 23 dólares al mes.

No obstante, decenas de ciudadanos en las redes sociales señalan que el subsidio de 23 dólares a la planilla de luz por el consumo del mes de abril no es suficiente, ya que las planillas han llegado desde este mes con altos incrementos, en algunos casos, hasta 300 % más.

Es así que el subsidio eléctrico a las planillas sí ayuda, pero no alcanza para todos los hogares, ya que los 180 kWh es el consumo base promedio en los hogares y desde el mes de marzo ya se han venido reportando múltiples casos de incremento en los costos a pagar de las facturas de energía.

El sistema eléctrico tiene un déficit que impide ampliar el subsidio

El sector eléctrico ecuatoriano ya arrastra un déficit de USD 621,87 millones en 2026, según datos oficiales. Los usuarios pagan $0,1061 por kWh, cuando el costo real es $0,1283, lo que significa que el Estado ya subsidia parte del servicio incluso sin la nueva medida.

Ampliar el subsidio a todos los hogares implicaría un gasto fiscal mucho mayor, que el Gobierno no puede cubrir sin agravar el déficit del sector.