Nuevo subsidio a la planilla de luz: ¿Cuánto dinero equivale 180 kWh?

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El presidente Daniel Noboa informó que los hogares que consuman hasta 180 kWh al mes no pagarán por la electricidad.

Las altas temperaturas desde finales de marzo obligaron a usar más aires acondicionados, aumentando el consumo y provocando reclamos por interrupciones inesperadas del servicio.

ARCONEL estima que 180 kWh cuestan alrededor de USD 23, monto que ahora será cubierto por el Estado. Una medida similar benefició a más de 5 millones de usuarios en meses anteriores.

Este 20 de abril, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció a través de su cuenta de X que ha ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la ola de calor, presente en la costa ecuatoriana. El subsidio del Gobierno, indicó el mandatario, sería de hasta 180 kWh por hogar.

Es decir, los hogares que consuman hasta esta cantidad de energía al mes no pagarán por la planilla de luz. Los que pasen de esta cantidad, pagarán solo el excedente.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, mencionó el mandatario en sus redes sociales, sin detallar qué meses exactamente cubrirá el nuevo subsidio.

La ola de calor ha afectado a los hogares de la costa ecuatoriana desde finales de marzo y se ha intensificado desde el pasado 13 de abril. Lo que ha provocado que los ciudadanos usen con más frecuencia los aires acondicionados, elevando el consumo de energía. Además, en las últimas semanas ha habido cientos de quejas por cortes inesperados de energía.

Pero, ¿cuánto dinero equivale 180 kWh?

Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), el costo medio nacional del servicio eléctrico para este año es 12,83 centavos de dólar por kWh, lo que quiere decir que 180 kWh representa alrededor de 23 dólares al mes.

Los 180 kWh al mes son el consumo típico de un hogar ecuatoriano donde viven entre 2 y 4 personas, sin aire acondicionado permanente. Con el nuevo subsidio, para muchos hogares, esos 23 dólares quedan cubiertos por el Estado y la planilla les llegará con valor reducido o en cero.

Una receta que ya se aplicó en 2024

No sería la primera vez que el presidente Daniel Noboa dispone este alivio en las planillas de energía. Ya lo hizo para los meses de diciembre de 2024 y de enero y febrero de 2025. Asimismo, una gratuidad para las tarifas de hasta 180 kWh.

Ante este alivio de 2025, más de 5 millones de usuarios residenciales se beneficiaron del descuento y según la ARCONEL, esta ayuda, por esos tres meses, tuvo un costo de $131,20 millones para el Estado.