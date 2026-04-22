La falta de diésel afecta a varias ciudades de Ecuador

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

La falta de diésel no empezó el martes 21 de abril de 2026, el problema lleva varios días, lo que pasa es que este miércoles 22 se ha sentido que hay menos combustible. Así indicó a Diario EXPRESO Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo.

Rosero explicó que los tanqueros que transportan el diésel se han quejado de que les despachan más gasolina extra que diésel. "El problema viene de la Refinería de Esmeraldas, que está trabajando a medias desde el incendio".

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"No se puede hablar de escasez"

Rosero precisó que no se puede hablar de una escasez total, porque algunas gasolineras cuentan con el producto.

Se puede hablar de un desfase en la distribución del diésel, porque la Refinería de Esmeraldas no está produciendo lo suficiente y no se puede importar con la rapidez que la situación exige.

"Una gasolinera que no tiene diésel en la mañana ya en la noche ya cuenta con ese tipo de combustible, por eso se puede decir que hay atraso en la distribución, dado que los tanqueros no reciben la cantidad total que se requiere, por ejemplo en lugar de despachar en un día 140.000 galones entregan solo 100. 000 galones", detalló Rosero.

Los incendios de la refinerías

La refinería Esmeraldas suma 3 incendios en menos de un año: hay 13 unidades afectadas.

Tras el incendio la capacidad operativa de la Refinería Esmeraldas bajó al 33,39 %, según reporte de la ARCH en marzo de 2026.

El último incendio fue el 1 de marzo de 2026, su tercer incendio en menos de un año. El último siniestro ocurrió en las bombas de carga de la Unidad Sevia -que produce fuel oil-, informó la empresa pública Petroecuadory resaltó que la situación estaba “controlada" y no existía "riesgo”. Sin embargo, este evento redujo la capacidad operativa de este complejo industrial.