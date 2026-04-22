Choferes denuncian falta de diésel en algunas gasolineras

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Búsqueda sin respuesta clara: Conductores en Guayaquil reportan escasez de diésel y recorridos por varias estaciones sin éxito, sin una explicación oficial hasta el momento.

Impacto directo al trabajo diario: Transportistas y trabajadores, como quienes hacen fletes para camaroneras, pierden tiempo y dinero al no encontrar combustible de forma oportuna.

Contexto de presión por precios: El problema surge mientras gremios exigen congelar el diésel, cuyo precio ha subido por factores internacionales, elevando la tensión en el sector.

Desde ayer, martes 21 de abril de 2026, en la noche falta diésel en algunas gasolineras en Guayaquil; con el tanque casi vacío Jordan Velásquez empezó un recorrido que no estaba en sus planes: buscar el combustible. Lo que parecía una parada rápida se convirtió en horas de incertidumbre. “Recorrí unas ocho estaciones de combustible de dos marcas, al final encontré en una tercera cadena. Nadie explica qué pasa”, cuenta, mientras resume una experiencia que, según otros conductores, empieza a repetirse en distintos puntos de la ciudad.

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La escena se repite: filas cortas, surtidores sin servicio y respuestas ambiguas. Conductores de transporte pesado y trabajadores vinculados a la cadena productiva, como Velásquez, que hace fletes para una camaronera, aseguran que han tenido que recorrer varios kilómetros adicionales para abastecerse, con el consiguiente gasto de tiempo y dinero.

La incertidumbre crece ante la falta de una versión oficial. Diario EXPRESO consultó a Petroecuador sobre una posible restricción o problema en la distribución del combustible, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

El precio del combustible es alto

El desabastecimiento puntual ocurre en un momento sensible. Los gremios de transportistas y pesqueros mantienen su presión sobre el Gobierno para que se congele el precio del diésel, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente que han impactado los costos. Además piden compensaciones extendidas. Actualmente, el galón se comercializa en 2,96 dólares para ciertos sectores, mientras que para el pesquero alcanza los 4,75 dólares, una diferencia que sigue generando reclamos.

En las calles, más allá de las cifras y los pedidos gremiales, la preocupación es inmediata: encontrar combustible para poder trabajar. Porque cuando el diésel escasea, no solo se detienen los vehículos, también se frena, poco a poco, la actividad económica que depende de ellos.