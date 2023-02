Por una larga temporada, la manabita Yuribeth Cornejo (29) se mantuvo alejada de la TV tras su paso como presentadora de farándula de VitoTVO. Hacía apariciones esporádicas en espacios de entretenimiento. Durante ese receso, lo que más dio de qué hablar fue su vida sentimental. Era pareja del futbolista Jefferson Orejuela, con quien se la veía con mucha frecuencia y feliz en las redes sociales.

Ahora la ex chica reality y presentadora es parte de 'Soy el mejor' de TC. Una de las competidoras de este ciclo que, sin saber mucho de baile, se atrevió a dar la pelea. Siempre sonriente, dice que ella habla sin problema de cualquier tema. Así es...

A usted la critican porque dicen que es inaccesible. ¿Por qué?

El teléfono casi siempre lo tengo en silencio. Cuando se trata de una pareja, entonces sí estoy pendiente lo normal y si es algo de trabajo devuelvo llamadas, en caso de que no responda en el momento (risas).

Una larga temporada estuvo alejada de la TV, solo se la veía como invitada en ciertos programas.

Me perdí dos años. Obviamente extrañaba la TV, el estrés y la adrenalina que genera. La farándula me gusta, a pesar de que sé que ese tema hay que tratarlo con pinzas. Creo que nunca se despegará de mí, por más que quiera. Estuve dedicada al deporte, a mi familia...

¿Ser parte de la farándula o estar en un espacio hablando de ese tema es lo que le atrae?

Ambos, pero más ser parte de la farándula. Decidí regresar porque estoy lista para asumir nuevos retos. Ahora estoy en 'Soy el mejor'.

Sorprendió verla en el reality de baile. ¿Es experta o recién aprenderá a bailar como algunos de los competidores?

(Risas) No fue fácil tomar la decisión, lo pensé mucho porque sé el tiempo que se requiere, el estrés que hay. El público siempre me lo pedía, es una forma de responder a ese cariño, extrañaba también. Es una nueva experiencia, bailar es totalmente diferente a lo que he hecho. No soy mala en la danza, me defiendo, es cuestión de practicar. Los géneros musicales casi todos son complicados, incluso el reguetón. La salsa es lo que más me ha costado, parece fácil, pero no lo es. Mi rutina se ha modificado completamente, es un cambio extremo porque ya estaba acostumbrada a mi vida relajada.

Admite que los hombres afro son los que más le atraen. Cortesía

Ahora vuelve a estar más expuesta, aunque no lo quiera...

Así es, además uno de mis compañeros es una expareja (Juan del Valle) y están pendientes de cualquier movimiento nuestro, lo mínimo ya genera algo. Además nos pusieron a bailar juntos.

Pero aquello es parte del show que arma la producción del programa para generar morbo, habladurías...

(Risas) Ya sabía lo que se venía. Por eso lo pensé un poco antes de aceptar. Nunca hubo odios, así que por respeto y delicadeza consideré que no sería lo adecuado, luego me volvieron a llamar. Ya bailamos, yo fresca, Juan estaba hecho el apretado, pero bien que quería en el fondo (risas). Cuando nos hemos visto, saludamos cordialmente.

¿Qué sintió durante el baile con Juan del Valle? ¿Latió nuevamente el corazón recordando historias pasadas?

Soy relajada, no me complico la vida. Entre nosotros ya todo es periódico de ayer, ha pasado mucho tiempo. Siempre existirá el cariño por lo que se vivió, por la intensidad. Entre idas y vueltas, estuvimos cuatro años. Es la pareja con la que más tiempo he estado hasta ahora.

Generalmente las mujeres aumentan sus pechos, sin embargo, usted se sometió a una reducción el año pasado.

Esa fue otra de las razones por las que me mantuve alejada, porque es una operación molestosa, dolorosa y además cara. Toma tiempo la recuperación, cinco meses en mi caso. Como subía y bajaba de peso, me dolía mucho la espalda, porque mis pechos eran grandes, pero naturales. Lo hice por salud y estética. Al doctor le dije que me deje sin nada, pero no se podía (risas). Me siento cómoda y segura, la vida me cambió. Ya no siento dolor y puedo usar todo tipo de ropa.

Dicen que tiene fijación con el chocolate y por ello le gustan los hombres de ese color.

Obviamente me atraen más los negros, desde siempre, desde que estaba en el colegio. Creo que hacen contraste con el color de mi piel (risas). Hace 8 meses que estoy sola y me siento contenta así. No necesito a nadie para ser feliz. Tal vez la vida y Dios me tengan preparada a una persona en algún momento. No me fijo en la raza, antes no me gustaban los menores, pero ahora a los 29 me empiezan a llamar la atención. Me escriben jovencitos por las redes sociales y algunos son conocidos (risas).

¿Seguramente le han propuesto ser parte de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans?

No lo descarto, nunca se sabe, sería otro ingreso (risas). ¡No pondrá esa frase de título, por favor! Solo en este país es mal visto, porque en otras partes es algo normal. Por ahora estoy tranquila, perfil bajo.

Si se atreviera a aparecer en esa plataforma, ¿estaría dispuesta a mostrar algo o todo?

No mostraría todo, no llegaría a un nivel muy alto por mi familia, no por mí. Cada quien con su cuerpo.

Juan del Valle es uno de los que forman parte de OnlyFans.

Yo le dije que estaba perdiendo plata, que aproveche ese cuerpazo, me hizo caso (risas). Yo debería cobrar comisión. Me imagino que si se mantiene es porque le va bien.

Cuando terminó con su examor, el futbolista Jefferson Orejuela, se dijo que él le prestó dinero y no se lo había devuelto, estaba en una mala racha profesional.

El tema de las deudas es algo delicado, lo importante es que ya pagó. Solo nosotros sabemos lo que pasó realmente, aunque cuando se dice algo así, algo hay de verdad. El tiempo que duró fue bonito, casi dos años.

Hay que ser prudentes con el dinero, pero las mujeres enamoradas no ven aquello...

Cuando se confía y se está enamorada, se dan estas situaciones. Yo soy muy desconfiada con ese tema, pero en ese momento pensé que todo iba a estar bien, lastimosamente no fue así.

¿Qué lección le dejó esa experiencia?

No me quejo, porque todo fue un aprendizaje. Me preguntaba si valía la pena seguir en esa situación. Pero a pesar de luchar, me di cuenta de que las cosas, en vez de mejorar, empeoraban. Yo creo en el amor. No le puedo echar la culpa a la otra persona, no soy perfecta. Una relación es de dos. No me gusta quedar ni como víctima ni como victimaria.

Después de la ruptura con Orejuela, se la vinculó con otro jugador, Danny Cabezas, quien no es libre como el viento.

Solo era un amigo del gimnasio, se acopló al grupo. Como era futbolista y afro, me involucraron con él.

Está a punto de cumplir 30 años...

Considero que estoy empezando a vivir, siento que es la mejor edad, quiero seguir estudiando, viajando... Me falta mucho por hacer, a los 30 aspiraba a ser mamá, pero ya no se podrá. En septiembre los cumpliré.

Después de lo vivido, ¿qué espera de un hombre?

(Suspira) Encontrar a la pareja ideal es una lotería. Que tenga un buen corazón, la perfección no existe. Al principio todo es color de rosa. Si paso el año soltera, ya me quedo así.

Con Juan del Valle. Cortesía

Usted tiene una figura como le gusta al pueblo...

(Risas) Entrada en carnes. No me agrada ser muy delgada. Lo que más me gusta de mi cuerpo son mis piernas y estoy un poco inconforme con mis brazos, son gorditos. Me mantengo porque me saco el aire entrenando.

¿Qué parte de su cuerpo cree que los hombres miran en usted?

Quisiera que los ojos, pero creo que es lo último que ven, me ven mucho las piernas (risas).

En las redes sociales se la ve mucho en bikini o ropa muy pequeña.

Yo solo usaría bikini en Guayaquil.

Debería vivir en Brasil.

Sería feliz. Allá entrenan en cacheteros. En mi casa, solo ando desnuda, así también duermo. En los temblores me toca correr a ponerme algo.

¿Sin duda le estorba la ropa?

Tal cual, por eso amo vivir sola, nadie me mira. Y el cabello me lo recojo.

Usted tenía un emprendimiento de lencería. ¿Qué pasó?

Mi hermana Eva, quien es la que me ayuda, se fue de viaje. Quiero retomarlo este año. Espero que ella regrese y haremos un relanzamiento de la marca Eva. Seguiré con la lencería, los trajes de baño y añadir otra novedad. Ya estamos en conversaciones. Aparte he considerado otro negocio. Siempre me ha llamado la atención la comida, pero algo sencillo, como desayunos. Depende del dinero. Veremos cómo me va en 'Soy el mejor'. Por ahora a disfrutar como siempre. Me llamaron para un programa de farándula digital. No llegamos a un acuerdo: dinero, disponibilidad de tiempo.