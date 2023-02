La actriz Pamela Palacios ha recibido ataques de Troi Alvarado, su exesposo y padre de sus hijos (Tábata y Áxel), además de Ariana Mejía (esposa del músico) y ahora de la hermana de este. No solo se han referido a ella, también a los jóvenes de una manera (ofensiva y de mal gusto) que ha convertido la vida de los involucrados en un circo mediático el cual ha sido criticado por amigos, colegas, prensa y público. El refrán expresa que los trapos sucios se lavan en casa, pero este no ha sido el caso.

Los conozco desde que usted y Troi estaban casados. ¿Por qué se ha llegado a estos extremos que se consideran innecesarios?

La misma pregunta me la he hecho. Yo no tengo problema con ellos, son ellos los que tienen el problema conmigo. Por mi cabeza pasan muchas cosas. Aquí ya hay maldad, odio, inseguridad, complejos, es un todo. ¿Por qué la agresión a una persona que no es importante en sus vidas? Se nota que soy importante para ellos, si no no hablaran de mí.

Repetir lo que se ha dicho no vale la pena, pero han involucrado directamente a uno de sus hijos.

No solo han hablado de Áxel (22), también de Tábata (24). Ambos son mayores de edad. No es justo, no hay derecho. Han sido maltratados emocional y psicológicamente. ¿Por qué el padre agrede de esa manera a sus hijos?

Las parejas en las vidas de las personas puede ser pasajeras, pero los hijos siempre serán los hijos.

Existen exsuegros, exmaridos, excuñados, pero no existen exhijos. Ellos son para toda la vida. Es un sentimiento, no se puede exigir amor, atención... en ningún sentido.

Solo usted lo sabe, ¿Troi siempre fue así?

Nadie es perfecto, pero no era mala persona, ahora lo es. Tuvo muchos errores. La madre siempre es la que está a cargo del hogar y de los hijos. Ha dicho que yo no era buena madre, ha expuesto a los chicos con afirmaciones totalmente fuera de lugar. Tengo 25 años de carrera y nunca he estado involucrada en escándalos.

En un matrimonio siempre hay altibajos y la prensa supo cuando se dieron separaciones entre nosotros, pero hasta ahí porque la ropa sucia se lava en casa, no se puede decir todo lo que se le ha dicho a la persona con la que vivió 18 años.

¿Entonces desconoce al hombre con el que estuvo casada?

Por supuesto. Viví infidelidades puertas adentro, y las perdoné. Pero nunca se metió con los chicos como lo ha hecho ahora. Aunque sabemos que debemos perdonar, hay situaciones que pesan mucho y que causan un profundo dolor, no lo digo por mí, lo digo por mis hijos. Para mí él es un cero a la izquierda, gente nula, lo que me importan son Áxel y Tábata. No sé cómo puede dormir tranquilo. Hasta para pelear es necesario tener altura, clase y argumentos. Un hombre adulto y grande, no se puede meter a pelear con un joven de 20, mi hijo. Es indebido, inhumano, inapropiado. Troi tiene otro hijo con Ariana Mejía para reivindicarse de sus imperfecciones.

¿Por qué mete ‘la cuchara’ su exfamilia política?

De mi excuñada no voy a decir casi nada, aunque podría decir mucho. Siempre ha querido llamar la atención. Nunca me llevé de maravilla con ella, creo que era lo normal. Aprovechó para sacar lo que tenía reprimido. Mi exsuegra siempre me quiso mucho.

¿Considera que Ariana Mejía influye en lo que hace o dice su exesposo?

No sé lo que pasa en esa relación, pero son de conocimiento público sus enfrentamientos. Si ella le dice al padre de su hijo y al hombre que supuestamente ama (Troi) viejo, aburrido y más... qué podemos esperar los chicos y yo. Simplemente nos la han dedicado.

Usted inició un proceso legal en contra de ella... ¿ Qué pasó?

Lo inicié y lo más probable es que por la cantidad de injurias y calumnias dichas en contra mía, ella habría tenido que ir a la cárcel. Aguanté el proceso, quise esperar cuando salió embarazada porque no me parecía justo con la criatura que la madre estuviera en juzgados en ese estado, le perdoné ir a prisión, pero de nada sirvió. Por el tiempo que ha pasado, la figura legal ha cambiado porque llevan 4 años atacándome. Ahora han llegado a los extremos. Ya es un delito de odio, hostigamiento y la pena es mayor.

Dice que Troi no es el mismo hombre con el que ella se casó. Gerardo Menoscal

¿Qué ha sido lo más complejo de esta lamentable situación?

Nadie tiene idea del dolor que los chicos han sentido. Troi era su padre, su ídolo, el hombre que estaba con ellos y respetaban, ya no. A nosotros este problema nos ha unido como familia. Mis hijos se volcaron totalmente en mí, es triste el dolor que ha causado en ellos, el hombre que ellos creían perfecto les falló, pero la madre no les fallará nunca. Les he pedido perdón por haberme equivocado al no haber escogido bien a su padre. Ya ellos lloraron, se enojaron... lo peor pasó.

Pero Troi Alvarado debería poner un alto...

Nunca se ha puesto los pantalones, ni siquiera conmigo, yo enfrenté muchas situaciones.

¿Usted continúa con el padre (Marwin Pita) de sus hijos menores (Marwin Jr. y Dafne)?

Seguimos juntos, pero estos comentarios, injurias, agresiones le incomodan. Ha preferido no meterse.

¿Cuando estaba embarazada de su hija Dafne, los médicos le dieron a conocer que podía nacer con Síndrome de Down...?

Cuando me lo comentó el doctor, decidí tenerla, nunca pensé en abortar. Mis principios morales, religiosos y como madre no me lo permitirían. No habría podido cargar con una culpa así.

¿Era algo que no se esperaba?

El momento del parto fue complicado, nació morada, sin poder respirar. Estuvo en cuidados intensivos durante 12 días. El padre permaneció pendiente todo el tiempo. Para Marwin es su princesa. Yo quería a mi hija, no me importaba su condición.

Sentía que tenía la vida anestesiada cuando estuvo internada. Cuando salió sentí paz. Todos los días ha sido una aventura con ella. Ahora recibe terapia de lenguaje. Al principio pensé que no iba a poder, adoro a mi hija. La niña mantiene sus terapias físicas. Ya tiene 2 años, camina.

¿Cómo le ha cambiado la vida esta maternidad?

Siempre he sido una buena persona, los niños han sido mi adoración. Valoro cada cosa que hace y en la casa es un festejo. Son tabúes, limitaciones que nosotros mismos nos ponemos. Con ella he podido trabajar, ser madre, pareja y enfrentar un problema mediático. Estoy ligada, si no habría tenido otro más.

Me dio depresión posparto, nunca me había dado. Seguramente por todo lo vivido, porque tenía encima un escándalo. Cuando nació mi hija, Maricela Gómez y Maluli Valdivieso fueron mi gran apoyo. La primera me acompañaba para llevar a la niña a diario a las terapias físicas. Maluli tiene un hijo autista y cuando le comenté que no iba a poder, me respondió, “yo pude y él ya tiene 19 años”.

Sus planes

“Estoy preparando un monólogo, escrito por Maluly Oliva. Todavía no tiene nombre, girará en torno a mis experiencias como madre y mujer. Lo presentaré en abril. Si me pregunta si mencionaré a Troi o Ariana Mejía le respondo: ¡Qué pereza!”.

“Montaremos la segunda parte de 'Hasta que un macho' nos separe' con Hilda Saraguayo y Maricela Gómez”.

“Pronto también lanzaré una nueva colección de pijamas (un emprendimiento) y estoy manejando la carrera de mi hija Tábata a nivel de contratos. Abrió el concierto de Fanny Lu. Ella tiene su productor. Trataremos de movernos fuera del país”.