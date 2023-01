Radiante. Así lució Dayanara Peralta en su matrimonio religioso con Jonathan Estrada, el caluroso sábado 28 de enero en el santuario de Schoenstatt.

La novia lució muy hermosa. Juan Faustos

La cantante nacional llegó en un auto negro. Se la veía muy enamorada y con los nervios propios de las novias. La acompañaba su padre, Javier Peralta, quien es la adoración de la artista que llevó un hermoso vestido blanco confeccionado por el diseñador venezolano Julio Mora.

Con su padre Javier Peralta. Juan Faustos

Al actor se lo veía muy alegre, admitió también estar nervioso. No era para menos, se casaba con la mujer de su vida. Don Javier le entregó a su hija en el altar, no sin antes darle la bendición a la pareja.

Los esposos con sus familiares. Juan Faustos

Durante la ceremonia se dieron algunos momentos emotivos, como cuando Jonathan expresó: “Mi número uno. El motivo de mis celos, el equilibrio de este loco, la niña que conocí, la mujer que me enamoró, el ser más noble, la de corazón y manos generosas. La que un día me respondió un hola en Instagram y hoy me da un Sí, para siempre. Ella es mi novia, mi compañera. Este hombre va a dejar su vida entera por este hogar”.

Emotivos momentos durante la ceremonia. Juan Faustos

Ella también manifestó amorosas palabras: “Serte fiel es un placer y lo seguiré siendo por el resto de mi vida. En estos casi 8 años hemos superado todas las batallas, y estoy segura que con Dios en nuestra casa, todo será mejor”.

El intercambio de anillos. Juan Faustos

Otro de los momentos emotivos fue cuando tanto ella como él le preguntaron a su media naranja si querían ser su esposo y esposa, respectivamente.

Recibieron la bendición de Dios, en la ceremonia celebrada por el padre Diego tras dos años del enlace civil.

Las damas de honor. Juan Faustos

Algunos parientes y familiares se dieron cita en la iglesia y otros en el hotel Hilton Colón, donde se desarrolló la recepción a la que se convocó a 300 personas.

La pareja muy cariñosa. Juan Faustos

Samantha Grey, quien fue una de las damas de honor, así como Scarlett Córdova; Fiorella Solines, Héctor Alvarado, el vicealcalde Josué Sánchez fueron algunos de los que estuvieron compartiendo esta ocasión tan importante.

Los esposos se retiraron de la iglesia con las felicitaciones de los presentes, los besos no faltaron.

En la recepción, ella lució el segundo traje, confeccionado por Gabriela Galarza. Ahí hubo baile, canciones, una enorme torta, aplausos y mucha alegría. La prensa no tuvo acceso a la fiesta. Todo muy elegante y organizado.

Una ceremonia con muchos detalles. Juan Faustos

Previo al enlace, Dayanara subió a sus historias de Instagram momentos especiales con el equipo que se encargó de su arreglo como José Meléndez, con su diseñador Julio Mora y con su hermana Samantha Peralta, quien fue la dama de amor.

Muy enamorados. Juan Faustos

La pareja seguirá trabajando luego del matrimonio y ya empezó a promocionar su gira llamada el tour luna de miel 2023. La cantante y su esposo y mánager visitarán diferentes lugares del país. Luego de que concluyan con este recorrido harán su viaje de novios.