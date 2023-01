Dayanara Peralta y Jonathan Estrada a través de un comunicado advirtieron a la prensa que no darán declaraciones el día de su boda (sábado 28 de enero). Es lógico, lo que menos les interesará en ese momento tan especial es hablar con los representantes de los medios. Querrán disfrutar del esperado enlace religioso que se desarrollará en el santuario de Schoenstatt y que será oficiado por el padre Diego.

La cantante no se negó a hablar antes de la ceremonia. Cuenta que eligieron el santuario porque “conectó mucho desde el inicio con nosotros. Siempre diré que lo más importante es la bendición de Dios, pero este lugar, al visitarlo, nos hizo sentir algo muy especial y dijimos ‘aquí será’”.

Aunque hablan de un matrimonio familiar y entre amigos, la lista de invitados incluye a 300 personas. Algunos de la farándula están convocados, “nos hubiese encantado invitar a más colegas, pero ambas familias son numerosas”.

Entre las famosas están Samantha Grey, la hija de la fallecida cantante Sharon, y Carolina Jaume. También asistirán familiares de la pareja que viven en el extranjero.

“Eso nos hace sentir muy felices. Viene casi la mayoría. Quieren compartir con nosotros este día tan sagrado para nosotros”, expresa y añade que festejarán hasta las 6 de la mañana.

Ella optó por dos trajes, al igual que en su boda civil, para estar más cómoda.

El de la ceremonia en la iglesia lo hizo el venezolano Julio Mora y el de la recepción la ecuatoriana Gabriela Galarza. El novio no ha querido revelarle a Dayanara quién lo vestirá. “Prefiere que sea una sorpresa”.

Además, el menú que ofrecerán en la fiesta será variado, una mezcla de la Costa y Sierra. “Muy delicioso”.

Como cualquier pareja recién casada, desean hacer un viaje de luna de miel. “Será en un mes. Gracias a Dios tenemos la agenda llena, así que, inicialmente, celebraremos sobre la tarima con nuestros fans en las giras programadas por Ecuador”.

Luego de la boda se dará el lanzamiento de la colaboración ('Quién') que ella hizo con el cantante chileno Américo. “Una fusión de pop urbano y cumbia. Manteniendo la esencia de ambos”.

¿Dayanara le cantará 'Pobre y triste' a su esposo? “No. Esa no es para él. Le escribí 'Adictivo' en su momento. Fue el tema que escribí cuando pidió mi mano. No sé si pueda cantarle. Aunque no lo crean, vamos para casi 8 años de relación y me sigue poniendo muy nerviosa cantarle. Además será una noche en la que estaré llena de muchas emociones y no será una tarea fácil para mí”.

Dayanara y Jonathan quieren encargar bebés, “en dos años queremos ser padres”.