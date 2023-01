La cantante Dayanara y el actor Jonathan Estrada recibirán la bendición en una ceremonia religiosa que se celebrará el sábado 28 en el santuario de Schoenstatt en Guayaquil. En algún momento, ellos dijeron que contraerían matrimonio en Quito, pero se decidieron por la ciudad en la que viven.

La novia quiere lucir regia en esta ocasión tan especial. Eligió a dos diseñadores, el venezolano Julio Mora y la ecuatoriana Gabriela Galarza, para que confeccionen los trajes.

La intérprete de 'Pobre y triste' llevará el modelo de Mora a la iglesia. Según el creativo de moda “es muy romántico, es el vestido que ella soñó y traté de complacer su petición. Se trabajó a distancia. Y quedó casi perfecto, a su medida, solo debí hacerle unos pequeños ajustes”.

Él se encuentra en Ecuador, llegó procedente de Venezuela. Se quedará algunos días para asistir al matrimonio y para conocer algunos lugares, entre ellos Cuenca. Su especialidad son las reinas. Por más de 12 años ha vestido a algunas misses en diferentes certámenes y a famosas como Chiquinquirá Delgado, Viviana Gibelli y Kerly Ruiz. Recibió el premio al diseñador destacado en 2015. Recordemos que Dayanara participó en Miss Ecuador en 2017, así que seguramente desea verse en ese día como una reina.

Gabriela Galarza.

La otra diseñadora es Gabriela Galarza, quien ha creado el segundo traje para la recepción “sin perder mi esencia como novia”, expresa la cantante.

Este atuendo será largo, color blanco perla, con cristales de Swarovski y flores 3 D, toques de brillo, “que le darán mucho glamour, con una abertura en una de las piernas y ajustado a la cintura”, indica Gabriela. En la cabeza llevará un tocado.

Gabriela es una creativa de alta costura, estudió en el Instituto de Fernando Burgo en Italia.

Cuando Dayanara se casó el civil en 2021, Karla González fue la encargada del diseño y estuvo invitada. Ahora no ha sido convocada y está un poco dolida con la novia.

“Me quedé con las telas compradas. Nunca me avisó que los vestidos del matrimonio religioso se lo iban a hacer otras personas. Seguro se verá muy linda porque tiene bonita figura. Pero me hubiera gustado que por delicadeza me lo dijera. Creo que como talentos ecuatorianos nos merecemos consideración y respeto”.