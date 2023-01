Tiene 20 años en la Comunicación y casi 8 laboró en TC. Tras el cierre inesperado del programa 'De boca en boca', Emilio Pinargote (35) mantuvo silencio hasta ahora. Aunque está temporalmente alejado de la TV, sigue trabajando.

El próximo mes abrirá una barbería, presenta eventos y crea contenidos para redes sociales, además estudiará coaching a partir de marzo y se prepara para celebrar un nuevo aniversario de casado con Gabriela Piñeyro y el primer cumpleaños de su único hijo varón, Lorenzo.

Teresa Arboleda se va a la India Leer más

Durante la entrevista con EXPRESIONES llama la atención verlo fumar un cigarrillo electrónico, pidió que Héctor, de El Dúo, se encargue de su arreglo y conservar en su vestuario el estilo clásico que lo caracteriza.

Ya su hija mayor, Fiorella, tiene 18 años, le siguen Samantha (10), Martina (8), Isabela (7), Irina (3) y el pequeño Lorenzo.

Llama la atención verlo fumar cigarrillo electrónico. ¿Por qué?

Dejé los otros, me fumaba una cajetilla diaria. Esto me ha ayudado mucho.

Aunque ha mantenido silencio no se ha estado quieto.

Salí el 7 de diciembre y estuve muy ocupado presentando eventos. Fue un mes espectacular. Recibí un par de llamadas televisivas dos días después de mi partida del canal. Les respondí que diciembre y enero quería tomármelos para descansar, poner en orden mis cosas y que sin problema hablaríamos en febrero.

Lo necesitaba, aunque no he parado, porque estoy poniendo en marcha una barbería vía a la costa y trabajo con La Fucsia en 'Guerreros de la Fucsia', en radio La Otra, de corporación Canela. Ya terminamos la segunda temporada y continuaré en la tercera.

Soraya Guerrero: "Quedarme callada jamás, pero no insulto ni ataco con bajezas" Leer más

A todo el equipo de 'De boca en boca' lo pusieron en compás de espera, para reubicarlo. ¿Por qué usted se fue?

El año pasado yo entrevisté a Ismael Cala y le pregunté por qué se retiró de CNN en Español cuando estaba en su mejor etapa profesional y emprendió nuevos caminos. Me dijo que cuando llegas al Everest, nadie se queda viviendo ahí. La gente normalmente se aferra a algo, en algún momento vendrá alguien más joven o que cobre menos. Cuando lo entendí, pensé que no estoy para aferrarme a nada. Hice de todo en TC: reality, matinal y un espacio de farándula. Lo que faltó fue estar en un informativo. Amo la televisión, siempre la disfruté. A veces sentía que solo iba por un mensual.

¿Se esperaba el cierre de 'De boca en boca'?

Fue sorpresa para todos. Respeto el criterio de los demás, pero no lo comparto porque faltó la despedida, decirle chao al público. No sé qué pasó por la cabeza del gerente (Rafael Cuesta), tendrá sus razones. Demasiado inesperada la salida.

Muchos lo responsabilizaron del cierre, porque se comentó que los problemas se iniciaron cuando usted llegó pasado de copas al canal tras un partido de fútbol durante el mes mundialista.

Se dijeron muchas cosas. Conocemos a Rafael Cuesta, no tiene pelos en la lengua. Si eso hubiese sido el motivo, él lo habría dicho. Cuando se comete un error las pruebas siempre están ahí, él dio declaraciones de que el programa se cerraba porque supuestamente no estaba bien.

¿Volvería a la farándula?

Definitivamente no. Yo volví por dos razones, la primera porque se trataba de 'De boca en boca' y la segunda por el productor Marlon Acosta, quien es mi gran amigo, el que ha estado en las buenas y en las malas. Tengo la preparación, soy licenciado en Comunicación y tengo un masterado en gerencia política gobernanza y gobernabilidad. Estoy en un relax, dicen que se me ve más joven (risas).

Me arreglé para esta entrevista, ya tenía guardado mis trajes. Ojalá se dé lo que deseo, si no es un informativo que sea en un matinal, aunque estoy dispuesto a empezar desde abajo.

Juan David Borrero, hijo del vicepresidente de la República, a punto de ser padre Leer más

Hablando de política, los talentos de pantalla siempre son tentados por los políticos de turno.

En estas elecciones me volvieron a tocar las puertas, pero volví a decir que no porque no quiero quitarle a mi familia la paz y tranquilidad que he conseguido. Aquello no tiene precio. Me costó mucho limpiar mi imagen. Es fácil decir ‘yo he cambiado’, lo complicado es demostrarlo y lo he hecho. Han visto el cambio, y creen en mi cambio. Si yo me meto en algo me meto de lleno.

Habla como político...

(Risas).

¿Ahora será barbero?

Siempre me han interesado los emprendimientos. Ya tuve restaurantes, pero es mucha esclavitud. Con lo de la barbería no me animaba porque siempre se requiere tiempo. Considero que este es el momento, incluso Gabriela me dijo que haga realidad mi sueño. En un viaje que hice me quedé enamorado de un concepto de barbería. No quiero sociedad con nadie.

Solo será para hombres porque las mujeres son complicadas y además se toman mucho tiempo en el arreglo. En cambio, los varones en 20 minutos estamos listos. La inauguración está prevista para el 18 de febrero.

Está a punto de iniciar estudios de coaching. Juan Faustos

Dice que las mujeres son complicadas, pero vive rodeado de ellas, cinco hijas y su esposa.

(Risas). Al fin llegó alguien (Lorenzo) que me ayude a entenderlas. Mi hija Isabella me decía que abra un spa de niñas para ir a diario.

Usted siempre quiso un varón, seguramente tirará la casa por la ventana para festejar el primer año de vida de Lorenzo.

Lorenzo está de cumpleaños el 3 de febrero, no haremos festejo sino una sesión de fotos con su torta. Mis amigos me dicen que a mis hijas les organicé fiestas y no entienden por qué no a Lorenzo. Ahora vemos la vida de otra manera. Lorenzo es un milagro, cuando estuvo en el vientre de su madre, nos indicaron que podría nacer con problemas, con el síndrome de Turner.

Gracias a Dios vino sanito, sin ninguna malformación. Siempre las fiestas son para los invitados, más que para los cumpleañeros y siempre la gente se va criticando. Ofreceremos una misa de acción de gracias. Recuerdo que el día que nació mi hijo, también nacieron otros niños (4). Todos ellos fueron a UCI, menos Lorenzo.

Tiene una hija, Fiorella, que parece su hermana.

Es una bendición. Fiorella está estudiando Comunicación en la Ecotec. Tiene la madera, la apoyo. Se fue de vacaciones a Miami. Ya no somos padre e hija, somos amigos.

Usted dio candela, así que seguramente es celoso con su hija.

El rol de padre y madre ya te lo dieron la vida y Dios, lo difícil es ser su amigo y es en lo que trabajo todos los días con mis hijos. Un amigo al que se le cuenta todo. Creo que lo prohibido siempre será lo apetecido, si comienzas a prohibirles algo, entonces despiertas curiosidad en ellos o provocas su rebeldía. Les explico, sobre todo a Fiorella, que tal o cual cosa le puede ocurrir y lo dice alguien que ya lo vivió. Fui padre a los 17 años. Me escucha y eso es importante.

Efraín Ruales, dos años de una inesperada partida Leer más

¿Su hija es enamorada del hijo de Marián Sabaté, Alejandro?

(Risas) Eso no lo sé, nunca me lo ha llevado.

Si ella le cuenta todo a usted como dice, debe saber si son amigos o algo más...

No lo he visto en mi casa, no me lo ha presentado. Ya tiene 18 años, es libre de decidir. Tanto yo como su mamá hemos trabajado en sus principios y valores. Debe saber lo que le conviene y lo que no.

¿Ya no más hijos?

Así es. Gabriela no se ha ligado, pero existe una planificación responsable. Siempre mi esposa quiso tres. Me decía que me aceptaba con mis hijas, pero que ella quería tres hijos. Niñas o niños, lo que llegara. No pensé que iba a tener el varón. Dios me premió. Esa mujer me cambió la vida.

¿En verdad se la cambió?

Creo que sí, llegó en un momento en que mi vida era un torbellino. Se enfrentó a todo y a todos, la sacamos en todo sentido: en lo económico y en lo personal. Cuidaba a niñas que no eran de ella. Estoy feliz con mi mujer y mis hijos.

El tiempo se va volando, parece que fue ayer que se casaron.

Tenemos 6 años de casados, el próximo mes, el 11 celebraremos el séptimo aniversario. Nos iremos de luna de miel a Cancún. Allá pasaremos el Día del Amor y la Amistad. Seguiremos con nuestro canal de Youtube Los Pina Piñe. Aprovecharemos para sacar la competencia de Isabela como cheerleader. Por esa razón nos vamos a Orlando en marzo. Estoy muy orgulloso de los logros de mi niña.