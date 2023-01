El viernes 27 de enero se recordarán dos años del asesinato del actor y presentador Efraín Ruales, quien fue parte del equipo de la revista 'En contacto' y pareja de Alejandra Jaramillo. Ha corrido mucha agua bajo el puente y todavía siguen muchas preguntas sin responder. En estos 24 meses que han pasado, La Caramelo tras un breve regreso a la TV local tomó la decisión de marcharse a Estados Unidos, donde radica con su hijo Sebastián y se le abrieron las puertas de la televisión en Miami en el reality farandulero 'Siéntese quien pueda'. No tiene intenciones de volver al país.

Tal vez solo por trabajo como en alguna ocasión lo mencionó. En varias oportunidades ha hablado de Efra (como lo llamaba) en su nuevo espacio. Acá lo evitaba. Su madre Nachita volvió a sonreír, aunque en su corazón lleva la pena de perder a un hijo. Algo con lo que se aprende a vivir, pero que una progenitora no supera.

Disfruta de su nieto Matías (hijo de Pablo, casado con Andrea) y de las travesuras de Jagger (la mascota de Efraín). Y Pablo su hermano y productor audiovisual maneja la productora que nació con las ideas de Efraín, se convirtió en padre, se presentó en 'El Chow Disnei 2' en el que interpretó al personaje de El Taita y ahora es uno de los competidores de Soy el mejor.

Hace un año, Tania Tinoco junto a Teresa Arboleda y el equipo de 'En contacto' le rindieron un homenaje. Nadie imaginó que el 21 de mayo, ella fallecería. El 27 de enero vendrán a la cabeza recuerdos, habrá mucha nostalgia y por ello algunos compañeros y amigos comparten anécdotas.

Amigos del fallecido presentador y actor de Ecuavisa lo recuerdan con historias que vivieron juntos.

Junto a su hermano, madre, cuñada y Alejandra. Archivo

“En este aniversario que se aproxima lo hemos recordado con Mariuxi Loor, compañera de En contacto y también amiga de Efraín. Resaltaba su seguridad para defender su trabajo, la creatividad y todo lo que aprendió en su masterado en contenidos digitales. Se impuso como los mejores y por sus resultados también tenía sus costos, un poco distantes al denominador común.

Tania Tinoco con Teresa Arboleda y otros compañeros le rindieron homenaje al año de su muerte. Archivo

Pero Efraín tenía esa variante que solo la ofrecía él en sus bien valoradas redes. Lo recordamos siempre. Ahora que no está nos enteramos que ayudaba a varias madres de familia con las que por diferentes razones hemos tenido comunicación. Eso habla de una generosidad que nunca buscó protagonismo”.

Henry Bustamante, presentador

“Hay muchas anécdotas pero tengo dos episodios con Efraín que jamás olvidaré. En un camerino de TV se cuentan chismes y cada vez que empezaba el chisme vivito, él se retiraba, jamás participaba, no hablaba de nadie, solo se iba, eso lo recuerdo. Tampoco le gustaba escuchar nada de nadie.

La segunda historia es un poco más chistosa. Un día que estábamos a punto de salir al aire, Betty Mata nos dijo que nos controlemos, Efraín comenzó a hacer bromas. Henry Bustamante y yo nos reíamos. Él seguía haciendo bromas. Entonces Betty nos pegó un grito a través del apuntador, solo nos culpó a los dos, a Efraín no lo retó, nunca le decía nada”.

Con Gabriela Pazmiño y Úrsula Strenge. Archivo

Gabriela Pazmiño, presentadora

“Siempre he dicho que mi casa es la de mis amigos. Recuerdo la época en que Efra vivía detrás de mi residencia, cuando se le acababa la comida, iba a la mía. Una vez llegó, abrió la puerta y dijo ‘no me miren, no estoy’, entró a la cocina, se preparó la comida y se fue”.

Con Catrina Tala. Archivo

Catrina Tala, productora

“Un día Efraín me dijo, ‘Andrea, de la abundancia del corazón habla la boca’. Así entendí que cualquier cosa que digan de mí, no es mía, es de quien lo está diciendo. Fue un regalazo, es así como te das cuenta que hay gente que no muere”.

Andrea Rendón, comunicadora

“Recuerdo que estuvimos juntos en eventos benéficos y me era muy difícil seguir su ritmo. Él se desdoblaba con facilidad en múltiples estilos y roles y yo siempre he sido más formal y rígida. Nos unía el afán de brindar lo mejor de forma auténtica. La maldad se nos llevó a un ser humano hermoso y gran profesional”.

Teresa Arboleda, comunicadora